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Vinicius Jr. invita a Lamine Yamal a luchar contra el racismo en el fútbol: "Podemos equilibrar estas cosas"

El crack del Real Madrid, Vinicius Junior, aseguró que sería de gran ayuda que Lamine Yamal alce su voz de protesta ante hechos de racismo en el fútbol a propósito de lo que vivió en el España vs. Egipcio.

Vinicius Junior invita a Lamine Yamal a luchar contra el racismo.
Vinicius Junior invita a Lamine Yamal a luchar contra el racismo. (RFEF)

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 06/04/2026

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En las últimas temporadas, Vinicius Junior se ha convertido en uno de los futbolistas más polémicos de todo el mundo no solo por su habilidad con el balón, sino por otros hechos que protagonizó. Además de ello, el brasileño se ha caracterizado por alzar su voz de protesta al denunciar en repetidas oportunidades hechos de racismo en su contra.

Una de los últimos episodios fue durante el encuentro entre Real Madrid y Benfica por Champions League donde el atacante acusó a Gianluca Prestianni de haberlo insultado con su color de piel. El hecho no fue pasado por alto por UEFA ya se abrió una investigación contra el jugador argentino para determinar la situación.

Invita a Lamine Yamal a luchar contra el racismo

Ahora, Vinicius Junior volvió a referirse a este tema y esta vez invitó a otra de las grandes estrellas del fútbol español como lo es Lamine Yamal. La estrella de Barcelona también vivió un hecho similar en los últimos días cuando disputaba un encuentro con su selección ante Egipto.

El crack de Real Madrid aseguró que sería de gran ayuda que el joven futbolista pueda hablar sobre estas situaciones ya que su rol de estrellas hace que su mensaje cobre una relevancia mayor dentro del mundo del fútbol.

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"Es un tema muy complicado de hablarlo, pero pasa muchas veces y ojalá podamos seguir esta lucha. Es importante también que Lamine hable y esto puede ayudar a los demás porque nosotros somos famosos, tenemos dinero, podemos equilibrar mejor estas cosas, pero los pobres o negros que están en otros tienen más dificultades que nosotros", indicó.

Hay racistas en Europa

En esa misma línea, Vinicius no quiso calificar a los países donde suele jugar como racistas, pero sí dejó en claro que existen personas que realizan esta práctica condenable. Por ello, cree que la lucha debe seguir hasta lograr erradicar esta situación de una vez por todas.

"Entonces, tenemos que estar juntos, las personas que tienen mucha fuerza y los jugadores. No digo que España, Alemania o Portugal sean países racista, pero si que hay racistas en estos países. Sobre todo en Brasil. Y si seguimos esta lucha juntos creo que los nuevos jugadores podrán dejar de pasar estas cosas", añadió.

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En resumen, Vinicius Junior invitó a Lamine Yamal a luchar contra el racismo en el fútbol en su papel de estrellas. El crack del Real Madrid aseguró que ambos pueden equiparar las cosas ante otras personas.

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