Rímac: auto se incendia en plena vía pública por desperfecto mecánico y genera alarma entre los vecinos

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Momentos de tensión se vivieron en la calle 22 de Agosto, en el distrito del Rímac, luego de que un automóvil se incendiara en plena vía pública. El siniestro sorprendió a los vecinos, quienes observaron cómo las llamas consumían rápidamente el vehículo en medio de la pista.

Incendio alarmó a vecinos

Ante la emergencia, unidades del Cuerpo General de Bomberos acudieron de inmediato al lugar para atender el incidente. Con el apoyo de dos unidades, los hombres de rojo lograron controlar el fuego y evitar que la situación se agravara. No se reportaron mayores complicaciones durante las labores de extinción.

De acuerdo con la información proporcionada por los bomberos, el incendio se habría originado por un desperfecto mecánico. Esta versión también fue confirmada por el propietario del automóvil, quien se mostró bastante consternado por lo ocurrido y evitó brindar mayores detalles sobre el incidente.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas ni víctimas que lamentar. Sin embargo, el vehículo terminó completamente calcinado, mientras que la gran cantidad de humo generada durante la emergencia habría ocasionado algunos daños en viviendas cercanas y preocupación entre los residentes de la zona.

Como parte de las acciones para atender la emergencia, la calle 22 de Agosto fue cerrada temporalmente al tránsito vehicular, a fin de permitir que los bomberos culminaran sus labores. Finalmente, el siniestro fue controlado y no se reportaron nuevas complicaciones tras la intervención de las unidades de emergencia.