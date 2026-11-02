Ministerio de Vivienda mantiene alerta en Tumbes por fuertes lluvias y dispone maquinaria en puntos críticos

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente a la emergencia generada por las precipitaciones pluviales en la región de Tumbes, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento intensificó sus acciones de respuesta ante los efectos del fenómeno El Niño.

Evacuación y motobombas frente a inundaciones

Según informó el sector, equipos técnicos ha sido desplegados para recorrer diversos puntos críticos, entre ellos el sector Puerto Perú, para coordinar labores inmediatas de evacuación de agua acumulada en las calles.

Asimismo, en el SARE El Beso, el ministerio mantiene operativos cuatro motobombas y un trasvasador listos para mitigar cualquier inundación urbana. De manera coordinada con los municipios locales y el Ministerio de Defensa, las brigadas técnicas realizan inspecciones constantes en las cuencas ciegas de la región intervenir ante la crecida de caudales.

Alerta del Senamhi: precipitaciones se extenderán hasta el 7 de noviembre

En el marco de la emergencia climática, el Senamhi advirtió que las lluvias de moderada a extrema intensidad continuarán afectando las regiones de Tumbes y Piura durante los próximos días. Aunque se prevé una leve disminución temporal hacia el 4 de noviembre, el organismo meteorológico alertó sobre un nuevo incremento pluvial entre el 5 y el 7 de noviembre.

Los pronósticos señalan que los acumulados de agua en sectores tumbesinos podrían superar los 80 milímetros, manteniendo activas las alertas por tormentas eléctricas, ráfagas de viento y el inminente riesgo de activación de quebradas y deslizamientos en laderas vulnerables.

Senamhi prevé mayor intensidad de lluvias del 5 al 7 de noviembre.

Anegamientos en Piura y centros educativos afectados

Los estragos de las precipitaciones ya comienzan a sentirse en el departamento vecino. En horas de la tarde, el distrito piurano de Máncora soportó una lluvia de regular intensidad que se prolongó por cerca de una hora, provocando severos aniegos en avenidas y calles, con especial impacto en el sector de Nuevo Máncora.

La fuerza del agua generó además una gran laguna en los exteriores de la institución educativa Beato Carlos Acutis. Ante este panorama, las autoridades locales han instalado equipos de bombeo y motobombas en puntos críticos de Piura para agilizar el drenaje y prevenir mayores daños a la infraestructura urbana.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | Las últimas lluvias extremas en Tumbes dejó damnificados en el asentamiento Humano Mi Perú. Si bien es ciertos que Indeci instaló carpas, los moradores exigen la construcción de un muro de contención frente al fenómeno El Niño.



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La articulación entre el Ministerio de Vivienda y los gobiernos locales busca contener el impacto de las lluvias en Tumbes; sin embargo, el pronóstico extendido del Senamhi y los recientes colapsos pluviales exigen mantener la máxima alerta y un monitoreo permanente en todo el litoral norte del país.