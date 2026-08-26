Desconocido se hizo pasar por tío y se lleva a escolar de colegio en Breña: menor consiguió escapar

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La seguridad en los colegios volvió a quedar bajo cuestionamiento luego de que un hombre lograra retirar a un menor del colegio Mariano Melgar, ubicado en Breña, tras hacerse pasar por un familiar.

El sujeto ingresó al plantel y afirmó que llevaría al estudiante a una cita médica, pero no habría presentado un documento que acreditara su identidad ni su parentesco con la familia. El caso ocurrió el pasado 18 de agosto y generó preocupación entre los padres de familia.

El hombre identificado como César Manuel Prado Hurtado ingresó al colegio y registró sus datos como visitante. Posteriormente, el personal del plantel comunicó al menor que debía salir porque un supuesto familiar había acudido a recogerlo. De esta manera, el estudiante abandonó la institución sin que se realizara una verificación efectiva de la identidad del adulto.

Hombre engañó al colegio para retirar al menor

El sujeto habría utilizado como argumento que debía llevar al estudiante a una cita médica. Tras ingresar al establecimiento, llenó el registro correspondiente y consiguió que el personal se comunicara con el menor para indicarle que debía retirarse.

El problema se produjo porque, según la denuncia de la madre, nadie habría confirmado directamente con ella si el hombre estaba autorizado para recoger a su hijo. Tampoco se habría cotejado la identidad del adulto con algún documento oficial antes de permitir la salida del estudiante.

El menor fue conducido hasta un departamento ubicado a pocos metros del colegio. Una vez dentro del inmueble, el niño comenzó a sentir temor y aprovechó un momento en que el hombre ingresó a la cocina para salir del lugar. Posteriormente, recibió ayuda de una vecina y consiguió regresar al colegio.

La madre del menor cuestionó que la institución educativa no se comunicara con ella inmediatamente después de que su hijo regresara al colegio y explicara lo sucedido. Según su testimonio, recién tomó conocimiento del caso durante la noche, cuando el propio estudiante le contó lo ocurrido.

UGEL se pronuncia por caso de niño entregado a un extraño

Frente al incidente, el director de la UGEL de Breña calificó como un "error grave" la actuación del personal del colegio. El funcionario recordó que los protocolos oficiales exigen proteger al estudiante, ofrecerle apoyo psicológico y notificar de inmediato a los familiares y a la policía.

Además, anunció que se instruirá a todos los directores de la jurisdicción para endurecer los controles de ingreso y entrega de alumnos, permitiendo la salida únicamente con familiares directos debidamente identificados.

El representante de la UGEL criticó la falta de reacción oportuna por parte de la dirección del colegio, señalando que no se avisó a la familia durante el incidente y que el menor recién fue llevado a la comisaría al día siguiente, en compañía de su abuelo.

Aunque el menor consiguió escapar y regresar al colegio, el hecho evidencia la necesidad de reforzar los protocolos de ingreso y salida, así como la comunicación inmediata con las familias. La investigación deberá determinar las responsabilidades, pero la principal lección es clara: la seguridad de un estudiante debe estar por encima de cualquier trámite o confianza basada únicamente en la palabra de un desconocido.