'Curwen' denuncia ser víctima de extorsión: "No me bloquees porque peor va a ser", indica amenaza

25/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El streamer 'Curwen' hizo publica los mensajes extorsivos que viene recibiendo por parte de la banda criminal 'Los Injertos de VMT'. Según indica el mensaje extorsivo, 'Curwen' y su familia viendo siendo vigilados por parte de la organización delictiva.

'Curwen' es víctima de extorsión

Un nuevo caso de extorsión se hace de conocimiento público. Esta vez, Víctor Caballero más conocido como 'Curwen' denunció públicamente ser víctima de extorsión por parte de la banda criminal 'Los Injertos de VMT', que le exige el pago semanal de 300 soles como cupo.

A través de su cuenta oficial de X, el streamer publicó dos capturas de pantalla que muestran los mensajes por parte de quien se haría llamar Eliot Paredes Paucar, alias 'Elio, el soldador', quien es el autor de los mensajes extorsivos.

En la publicación se observa el número telefónico desde donde han sido realizados los mensajes y el texto donde el extorsionador le exige el monto de dinero. En el mensaje, el criminal indica que de no pagar el cupo, los delincuentes "actuarían".

"Solo le pedimos a cambio una colaboración de 300 soles semanal para empezar a trabajar, por favor, siempre nuestro primer paso es el diálogo, si usted no accede a colaborar con nosotros ya no dialogaremos solo actuaremos", indica el mensaje extorsivo.

Creo que no sirvieron de mucho las rondas @josejeriore. pic.twitter.com/45HYCt9NEP — V (@DiarioDeCurwen) October 25, 2025

Además, los delincuentes señalan que conocerían la ruta e itinerario del youtuber y de su madre, como forma de intimidación y provocación para realizar el pago. "No me bloquees porque peor va a ser", indica la extorsión. El delincuente finaliza el mensaje con un código QR hacia donde debería depositar el monto semanal extorsivo.

Acompañado a las amenazas, Caballero lanza un mensaje dirigido hacia el presidente de la República interino, José Jerí, aludiendo a que los operativos policiales no habrían servido de mucho. "Creo que no sirvieron de mucho las rondas", se lee en el tweet.

Artistas y otras personalidades son víctimas de la extorsión

Esta no es la primera denuncia de extorsión alertada por artistas y otras personalidades del rubro del entretenimiento. El reciente ataque a la banda musical Agua Marina provocó gran conmoción en la ciudadanía peruana.

Hasta el momento, no se conoce a los criminales víctimas de los disparos en contra de la agrupación musical de cumbia. El trabajo de la Policía Nacional del Perú (PNP) deberá determinar el causal del ataque en contra del grupo.

En medio del estado de emergencia para Lima Metropolitana y el Callao, las amenazas de extorsión continúan alarmado a la población. En este caso, el streamer 'Curwen' denunció públicamente ser víctima de extorsión.