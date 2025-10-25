Riesgo de colapso en galería tras incendio: Jr. Junín y Andahuaylas permanecerán cerrados

25/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante el incendio que ocurrió frente al Congreso de la República, el jirón Junín y Andahuaylas permanecerán cerrados ante el riesgo de colapso de una de las galerías afectadas por el siniestro.

Vías cerca al Congreso cerradas

El Gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima (MML), Mario Casaretto, indicó que el cruce de jirón Junín y Andahuaylas permanecerá sin acceso ante la amenaza de colapso de un edificio afectado por el fuego.

"Va a ser cerrada esta vía porque hay una amenaza de colapso de la fachada del predio. La seguridad que ustedes están viendo ahorita es que los bomberos ya no pueden ingresar y solo se va a trabajar desde la parte aérea por el riesgo de colapso que existe"; señaló el vocero.

El siniestro iniciado alrededor de las 06:30 de la mañana de sábado continúa siendo atendido por las unidades de bomberos. Por su parte, las personas agraviadas tras el incendio podrían recibir un bono tras la evaluación del gobierno, tal como anunció el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes.

Una vez finalizadas las labores de los bomberos voluntarios, se procederá a realizar un empadronamiento de las familias afectadas. Por lo pronto, los afectados serán reubicados en carpas habilitadas por el municipio de Lima.

Tres bomberos resultaron heridos y trasladados para recibir atención médica luego que una parte de la infraestructura cayera sobre ellos. Luego de la atención médica recibida, los voluntarios se encuentran estables y de alta, según confirmó Casaretto.

Investigación determinará causa del incendio

Un comunicado de la Municipalidad de Lima, encabezada por Renzo Reggiardo, no descartó la posibilidad que el incendio haya sido provocado, según la evaluación inicial del municipio.

"No se descarta que el incendio haya sido provocado, de acuerdo con información de inteligencia vinculada a la marcha programada para hoy, sábado 25 de octubre, en pleno estado de emergencia", se lee en el pronunciamiento.

Ante la interrogante de si el incendio fue causado intencionalmente, Casaretto reiteró que la investigación de las autoridades involucradas deberá determinar el origen del siniestro.

"Hay que esperar la evaluación de la emergencia por parte de los bomberos, por seguridad del Estado, de la policía nacional que tiene su unidad de investigación", indicó el vocero de la MML.

El siniestro suscitado frente al Congreso de la República continúa siendo controlado. Sin embargo, ante la imposibilidad de los bomberos de acceder a zonas más peligrosas del incendio, se hará uso de trabajo aéreo de control.

Por ello y ante el riesgo de colapso, el jirón Junín y Andahuaylas permanecerán cerrados hasta apagar el incendio por completo.