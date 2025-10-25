15 años de prisión contra Guillermo Bermejo: Reducen condena por plazo excesivo de investigación, indicó abogado

25/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

En entrevista con Exitosa, el abogado penalista, Andy Carrión, indicó que el delito de afiliación terrorista por el que ha sido condenado Guillermo Bermejo cuenta con un plazo mínimo de 20 años de prisión, más la resolución del Poder Judicial (PJ) redujo su pena por los 10 años de proceso en su contra y otras consideraciones.

Reducen pena contra Guillermo Bermejo

Como indica el abogado Carrión, esta es la tercera sentencia por el mismo caso imputado contra el congresista Guillermo Bermejo. Anteriormente, contó que dos sentencias previas que terminaron por absolver al congresista de la acusación por la cual hoy se encuentra sentenciado.

Por pertenecer o desplegar una conducta que favorecía al grupo armado Sendero Luminoso (SL) cuyas penas tienen como un periodo mínimo de 20 años. Sin embargo, la sala penal ordenó 15 años por dos razones: los 10 años de investigación desde que ha sido procesado.

De tal manera, le habrían dado una especie de "bono" por el tiempo excesivo prolongado para resolver su condena. En ese sentido, indicó que por un motivo de plazo razonable que incluye que todo imputado debe tener una resolución en un tiempo determinado ni excesivo.

"Las penas para este delito tiene como un plazo mínimo de 20 años. Sin embargo, la sala cumplió con imponerle con 15 años en atención a dos considerandos importantes. Primero de que ya habían transcurrido 10 años desde que está siendo procesado Guillermo Bermejo y es como que le han dado un bono por el hecho del plazo excesivo que le ha tomado este proceso", indicó el abogado penalista.

Además, su sometimiento a la investigación, el no haber fugado y los más de 155 días que paso en prisión por este caso. Con ello, la sala penal impone esta sentencia condenatoria como testigos directos y su participación en eventos donde promovía la ideología de SL. De la misma forma, las evidencias y declaraciones reconocieron a Bermejo como 'El Che', apodo usado durante su pertenencia al grupo armado.

El abogado detalló que el proceso contra Bermejo continúa y que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dispondrá su clasificación hacia el centro penitenciario más adecuado según su caso.

Bermejo no tendrá ningún tipo de beneficio penitenciario

Según expone Carrión, el condenado excongresista no tendrá ningún tipo de beneficio penitenciario por el delito por el que ha sido condenado. En ese sentido, indica que todos los delitos afiliados al terrorismo ya sea afiliación, promoción no pueden ser accesibles a ningún tipo de beneficio.

Por ello, reitera que Bermejo cumplirá los 15 años de prisión "matemáticamente" porque no habría ningún tipo de consideración por el delito que se le imputa.

El excongresista y ahora condenado por el delito de afiliación terrorista, Guillermo Bermejo, cumpliría 15 años de prisión efectiva luego de encontrarlo culpable. La reducción de la pena impuesta por el PJ se responde por su estancia previa en la cárcel y el plazo excesivo de la investigación en su contra.