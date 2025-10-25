Doble crimen en Los Olivos en pleno estado de emergencia: Delincuentes acribillan a dos ciudadanos venezolanos

25/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco del cuarto día de emergencia en Lima y Callao, los asesinatos no cesan. Esta vez en Los Olivos delincuentes arrebataron la vida a dos ciudadanos extranjeros.

Acribillan a ciudadano extranjero

La tarde de este sábado 25 de octubre, en la avenida Universitaria muy cerca al cruce con la avenida Los Alisos, un ciudadano venezolano fue asesinado en plena luz de día aproximadamente a la 1 de la tarde.

Un equipo de Exitosa obtuvo las imágenes de las cámaras de seguridad en el que se observa a la víctima mortal identificado como Christian Moisés Mendez Arellano, de 30 años, él se encontraba a bordo de su motocicleta conversando con otro amigo de la misma nacionalidad.

Acto seguido, de acuerdo a la grabación, se oberva la llegada de dos sujetos también en motocicleta. Uno de ellos, sin casco, les dispara en reiteradas ocasiones, inclusive cuando el hombre cayó al piso continuaba baleándolo a la altura de la cabeza y el rostro.

Cabe resaltar que, son más de diez disparos los que han escuchado los vecinos, quienes se encuentran bastante consternados por la feracidad con la que han actuado estos delincuentes.

Recordemos que, este crimen sucede cuando de acuerdo a las medidas del estado de emergencia está prohibido que dos adultos transiten en una motocicleta, pese a ello los criminales llegaron hasta el punto y han abierto fuego contra el joven de 30 años.

Un segundo asesinato

De acuerdo a información de la Policía, el amigo del occiso también habría resultado herido e intentó huir y lamentablemente también ha fallecido y se encuentra tan solo a unos metros en la avenida Naranjal frente al parque Lloque Yupanqui.

Fueron los mismos suejtos quienes cometieron el primer crimen quienes acabaron con la vida de este segundo hombre de nacionalidad venezolana quien intentaba huir en su motocicleta y le disparan en reiteradas ocasiones hasta matarlo.

Cabe resaltar que, este ciudadano aún no ha sido identificado, como se mencionaba se encontraba huyendo, pero por trabajos y el desmonte del lugar es que lamentablemente su vehículo quedó atascado.

Al respecto, el coronel PNP José Quiroz, jefe de la DIVPOL Norte 1, indicó que se está llevando a cabo un operativo para intervenir motos de la zona. Además, indicó que se viene investigando si se trataría de un ajuste de cuentas.

Como vemos, en el distrito de Los Olivos se suscitó un doble crimnen contra ciudadanos de nacionalidad venezolana en el cuarto día de estado de emergencia.