Hermano de Alejandra Baigorria lanza INESPERADO mensaje su madre tras confesión de Thamara Medina

El hermano de Alejandra Baigorria, Sergio Baigorria, sorprendió a través de sus redes sociales al publicar una sentido mensaje de apoyo a favor de su madre, Verónica Alcalá, quien fue duramente cuestionada tras la confesión de su media hermana, Thamara Medina, quien habría sufrido de una dolorosa infancia por temas familiares.

Sergio Baigorria dedica mensaje a su madre

A través de su cuenta oficial de Instagram, Sergio Baigorria publicó un emotivo mensaje dirigido a su madre donde expresa su agradecimiento y orgullo hacia Verónica Alcalá, quien viene siendo cuestionada tras la revelación de su hija, Thamara Medina.

Acompañado de un sensible mensaje, el brazo derecho de Alejandra compartió una foto junto a su progenitora en un momento compartido por ambos. El mensaje de Sergio muestra la cercanía y respeto por Verónica.

"Solo tú y yo sabemos lo vivido, te amo y estoy orgulloso de ti, por lo guerrera que eres y el amor inmenso que tienes para dar. Estaré para cuidarte toda mi vida y gracias por existir y darme esta vida tan valiosa. Te amo, mamita"

Publicación de Sergio Baigorria dedicado a su madre, Verónica Alcalá

La madre de los hermanos Baigorria viene siendo cuestionada tras la revelación de su hija, Thamara Medina, quien en un video compartido en sus redes sociales cuenta a modo de cuento una narración que deja entrever una infancia dolorosa por los problemas familiares que atravesó.

La mano derecha de Alejandra, restringió los comentarios de su publicación mas con la imagen y el mensaje muestra un claro apoyo hacia Verónica Alcalá.

Video de Thamara encendió las alarmas

Una reciente publicación de la modelo, Thamara Medina, encendió las alarmas luego de confesar los duros momentos que habría vivido durante su niñez a raíz de problemas familiares.

A modo de cuento, la joven indica que no busca mencionar nombre para no señalar mas indica que se trata de una historia en la realidad. En el video se observa a la modelo leer un escrito que sería de su autoría. Además, acompañó la grabación con un largo mensaje.

"Algo dentro de mí no me permite dejar las cosas así, porque nadie más que yo sabe lo que vivió en su infancia y parte de su adolescencia, hasta que decidí irme a vivir con mi papá", se lee en parte del mensaje.

Publicación de Thamara Medina

A raíz de su publicación, usuarios respaldaron su narración con mensajes de apoyo, sin embargo, generó mucha expectativa frente a alguna respuesta de sus familiares involucrados.

