Actualidad
Durante el trascurso del sábado

Sismos remecen Ica este sábado: DOS temblores de magnitud 4.4 y 3.6 grados ocurrieron HOY

Dos temblores de magnitud 4.4 y 3.6 se registraron en Ica durante la mañana y tarde del sábado 25 de octubre. Conoce los detalles de ambos sismos en la siguiente nota.

Temblor registrado en Ica hoy, 25 de octubre
Temblor registrado en Ica hoy, 25 de octubre (Difusión)

25/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 25/10/2025

El Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó dos sismos de magnitud 4.4 y 3.6 grados en Ica durante el trascurso del día sábado 25 de octubre. Según los reportes, no se han registrado heridos. Conoce más detalles a continuación.

Sismos de 4.4 y 3.6 grados remecen Ica

Los dos movimientos de considerables magnitud remecieron este sábado en el departamento de Ica. Alrededor de las 16:04 de la tarde de este día, se presentó el sismo de magnitud 4.4 grados, el más reciente movimiento sentido en la ciudad.

Según indica el reporte, el movimiento telúrico tuvo como epicentro los 47 kilómetros al sur de Ica y también indicó que la intensidad alcanzada por el movimiento fue de nivel III - Ica. 

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) también informó, a través del módulo de monitoreo y análisis, que el epicentro del temblor estuvo ubicado en Ocucaje.

De la misma forma, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú (DHN) resolvió que ante el movimiento registrado de 4.4 no se genera la alerta de tsunami en el litoral peruano.

De la misma forma, ocurre con el sismo de magnitud 3.3 que se registró durante la mañana del sábado, precisamente a las 09:12 de la mañana. Según la referencia del Centro Sismológico estuvo ubicado a 26 kilómetros al sur de Ica. Registrándose así ambos movimientos telúricos al sur del departamento.

Noticia en desarrollo...

