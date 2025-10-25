Sismos remecen Ica este sábado: DOS temblores de magnitud 4.4 y 3.6 grados ocurrieron HOY

25/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó dos sismos de magnitud 4.4 y 3.6 grados en Ica durante el trascurso del día sábado 25 de octubre. Según los reportes, no se han registrado heridos. Conoce más detalles a continuación.

Sismos de 4.4 y 3.6 grados remecen Ica

Los dos movimientos de considerables magnitud remecieron este sábado en el departamento de Ica. Alrededor de las 16:04 de la tarde de este día, se presentó el sismo de magnitud 4.4 grados, el más reciente movimiento sentido en la ciudad.

Según indica el reporte, el movimiento telúrico tuvo como epicentro los 47 kilómetros al sur de Ica y también indicó que la intensidad alcanzada por el movimiento fue de nivel III - Ica.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0711

Fecha y Hora Local: 25/10/2025 16:04:44

Magnitud: 4.4

Profundidad: 53km

Latitud: -14.48

Longitud: -75.62

Intensidad: III Ica

Referencia: 47 km al S de Ica, Ica - Ica — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) October 25, 2025

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) también informó, a través del módulo de monitoreo y análisis, que el epicentro del temblor estuvo ubicado en Ocucaje.

.@Sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 4.4 con epicentro en Ocucaje, Ica - Ica. pic.twitter.com/9sZ9YBhwLO — COEN - INDECI (@COENPeru) October 25, 2025

De la misma forma, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú (DHN) resolvió que ante el movimiento registrado de 4.4 no se genera la alerta de tsunami en el litoral peruano.

#ÚltimoSismoNacional

INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO

25-10-25 16:04:44

Magnitud: 4.4 Mw

Referencia: 47 km al S de Ica, Ica - Ica

Profundidad: 53.00 km

Fuente: IGP pic.twitter.com/X24AnXZ12t — Hidrografía Perú (@DHN_peru) October 25, 2025

De la misma forma, ocurre con el sismo de magnitud 3.3 que se registró durante la mañana del sábado, precisamente a las 09:12 de la mañana. Según la referencia del Centro Sismológico estuvo ubicado a 26 kilómetros al sur de Ica. Registrándose así ambos movimientos telúricos al sur del departamento.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0710

Fecha y Hora Local: 25/10/2025 09:12:31

Magnitud: 3.6

Profundidad: 57km

Latitud: -14.30

Longitud: -75.71

Intensidad: II-III Ica

Referencia: 26 km al S de Ica, Ica - Ica — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) October 25, 2025

Noticia en desarrollo...