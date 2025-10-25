Incendio en Barrios Altos: Reportan siniestro al interior de galería en el jirón Huanta

25/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde las 06:00 de la tarde se reportó un incendio al interior de una galería ubicada en el jirón Huanta cruce con Nicolás de Piérola en Barrios Altos, Cercado de Lima, este sábado 25 de octubre. Según el reporte de Bomberos Voluntarios del Perú, 16 unidades han sido desplazadas hacia la zona.

Incendio en Barrios Altos durante tarde de sábado

Usuarios de redes sociales reportaron el inicio de un nuevo incendio en la ciudad de Lima. Se reporta el origen del siniestro al interior de una galería en el jirón Huanta. Según los primeros reportes el incendio habría iniciado en un stand que rápidamente se propagó hacia otros puntos de venta.

Según el reporte del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú el incendio ocurrió alrededor de las 18:04 de la tarde en la cuadra 11 del jirón Huanta. Hasta el lugar se han trasladado 16 unidades de bomberos.

La información oficial confirma que se trata de un incendio de grandes magnitudes siendo catalogado con código 3. El tráfico caótico impidió una mayor rapidez al momento de atender el hecho como indicó el comandante de bomberos, Fredy Rivera; sin embargo, ya han iniciado labores y esfuerzos.

Un incendio más en el centro de Lima y los bomberos no pueden pasar porque todo esta rodeado de ambulantes, pésimo trabajo de la municipalidad de lima @rmapalacios @larepublica_pe @RPPNoticias #centrohistorico #Lima pic.twitter.com/l9ONM0RFTz — Kim 🦋 (@sherlyndm28) October 25, 2025

Se indica que el incendio viene siendo de grandes proporciones por haber alcanzado materiales altamente inflamables que se encontraban al interior de los stands de venta de productos.

Las columnas de humo se observan desde lejos evidenciando la gravedad de este nuevo siniestro reportado en la capital. Durante este sábado dos incendios de gran proporción han ocurrido.

Personal médico se dirige a incendio

El Ministerio de Salud informó que se ha trasladado personal del Samu y de la Diris Lima Centro (Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro) junton con 5 ambulancias hacia el punto de la emergencia.

Hasta el momento, se han reportado 5 personas heridas en el foco del incendio quienes ya reciben la atención médica.

El Minsa informa que, ante el incendio que se registra en el Cercado de Lima, se ha movilizado hasta el momento personal médico @SamuPeruMinsa y @DirisLC_oficial, atendiendo a 5 heridos en el foco del incendio.



SAMU y Diris Lima Centro movilizaron 5 ambulancias al punto de la... pic.twitter.com/2Q86MSqqrR — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) October 25, 2025

Noticia en desarrollo...