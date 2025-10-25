¿Realizaste un Yape por error?: Estos son los pasos que debes seguir si te equivocas de número o monto

25/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El monedero electrónico del Banco de Crédito del Perú (BCP), Yape, se ha convertido en los últimos años en uno de los más usados por los peruanos con alrededor de 15 millones usuarios. No obstante, los errores al realizar un depósito de dinero pueden ser más comunes de lo que se piensa.

Por dicha razón, si te encuentras en medio de una situación en la que te equivocaste de número o de un determinado monto económico al 'yapear', en la siguiente nota te explicamos los pasos que debes realizar.

¿Cómo cancelo una transferencia enviada por error en Yape?

Frente a este tipo de inconvenientes los usuarios se plantean la interrogante de si es posible eliminar o cancelar la operación cometida erróneamente Al respecto, lamentamos decirte que todas las transacciones se procesan de manera inmediata, por lo que no existe la opción de cancelar o deshacer un pago una vez realizado.

Al enfrentarse a esta situación de una pérdida de dinero, la única alternativa que surge a la vista es la de contactar directamente a la persona a quien accidentalmente enviaste el dinero y solicitar que te lo devuelva, de manera amable y respetuosa. Cabe resaltar que, el éxito de esta solicitud dependerá mucho de la disposición y cooperación del destinatario.

Estos errores en el preciso instante de realizar transferencias pueden suscitarse por diversos motivos por lo que se recomienda a que los usuarios estén atentos y verificar cuidadosamente cada detalle de la transacción previo a llevarla a cabo, porque de lo contrario ocurrirían errores costosos.

De igual manera, un consejo vital es que se guarde siempre los comprobantes de cada transferencia de dinero a medida de precaución debido a que podrían servir a forma de evidencia ante un inicio formal de reembolso.

¿Cómo puedo contactarme con el destinatario?

En el caso de que necesites que el destinatario te devuelva el dinero que le enviaste, la aplicación de Yape cuenta con una opción a través de la cual se puede enviar un mensaje a dicha persona. Para esto en la plataforma se debe seleccionar el ícono de audífonos.

Ahí deberás acceder al Centro de Ayuda, seleccionar la transacción en cuestión y elegir la opción "Me equivoqué al yapear". Posteriormente, podrás solicitar que la aplicación Yape envíe un mensaje al receptor pidiéndole la devolución del dinero.

En síntesis, en la app de Yape puede haber errores al momento de realizar un depósito de dinero, si bien no existe la opción de cancelar o deshacer un pago una vez realizado, te brinda la opción de contactar con el destinatario y conciliar para la devolución.