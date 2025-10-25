RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Medida de prevención

Ministro de Vivienda tras incendio galería de Cercado de Lima: "Trabajamos con la MML para activar protocolo de emergencia"

Wilder Sifuentes, ministro de Vivienda, sostuvo que se encuentra trabajando con la Municipalidad Metropolitana de Lima para activar un protocolo de emergencia ante este tipo de siniestros.

Ministro de Vivienda se pronuncia tras incendio galería de Cercado de Lima
Ministro de Vivienda se pronuncia tras incendio galería de Cercado de Lima (Foto: Composición Exitosa)

25/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un incendio de grandes proporciones de código 3 se viene registrando desde la tarde de este sábado en una galería del jirón Junín jirón Huanta cruce con Nicolás de Piérola en Barrios Altos, Cercado de Lima, hasta el que se ha apersonado 70 bomberos y 17 unidades.

Hasta el lugar de la emergencia acudió Wilder Sifuentes, ministro de Vivienda, quien sostuvo que se encuentra trabajando con la Municipalidad Metropolitana de Lima para activar un protocolo de emergencia ante este tipo de siniestros.

Protocolo de emergencia ante incendios

Noticia en desarrollo...

Incendio en Barrios Altos: Reportan siniestro al interior de galería en el jirón Huanta

Marcha de la 'Generación Z': Manifestantes avanzan por la avenida Garcilaso de la Vega en el Cercado de Lima

