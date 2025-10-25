RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Protesta en la capital

Marcha de la 'Generación Z': Manifestantes avanzan por la avenida Garcilaso de la Vega en el Cercado de Lima

Un gran número de manifestantes se han congregado en Cercado de Lima para formar parte de la marcha convocada por la 'Generación Z' y se desplazan por la avenida Garcilaso de la Vega.

Marcha de la 'Generación Z' se lleva a cabo en el Cercado de Lima (Foto: Composición Exitosa)

25/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 25/10/2025

Este sábado 25 de octubre se realiza de manera pacífica la marcha convocada por la 'Generación Z' en la que un gran número de manifestantes se vienen desplazando por la avenida Garcilaso de la Vega en el Cercado de Lima.

Manifestantes marchan en el Cercado de Lima

Los manifestantes protestan con carteles, banderas de Perú y con cajas que simulan tumbas de algunas personas que han fallecido producto de anteriores movilizaciones sociales como es el caso del rapero Edaurdo Ruiz, conocido como 'Truko'.

Vala recordar que, este artista falleció en la protesta nacional del pasado 15 de octubre producto de un disparo que habría realizado un integrante de la Policía Nacional del Perú (PNP).

En esta marcha también se han congregado otros gremios y colectivos que se vienen trasladando por las diferentes avenidas del Cercado de Lima, específicamente en la avenida Garcilaso de la Vega rumbo al cruce con la avenida Uruguay.

Cabe señalar, que previamente estuvieron desplazándose por la plaza Francia, lugar en el que falleció Eduardo Ruiz. Además, en estos carteles que llevan en manos las personas exigen por mayor seguridad ante la ola de criminalidad que azota no solo a la capital sino al Perú entero.

Jóvenes y adultos son los que levantan su voz de protesta ante el Gobierno del presidente de la República, José Jerí. Por su parte, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) están resguardando por los alrededores.

En la avenida Uruguay hay agentes de la Unidad de Servicios Especiales 

Noticia en desarrollo...

