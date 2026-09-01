Alfonso López Chau a favor de la salida de Óscar Arriola de la Policía: "Ya hubiera renunciado"

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El senador por Ahora Nación, Alfonso López Chau, ha señalado que su posición es a favor de la posible salida del General PNP Oscar Arriola de la institución policial, cuestionando severamente ante la falta de resultados sostenibles en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad organizada que afecta a diversas regiones del país.

Alfonso López Chau reafirma su postura sobre la permanencia de Arriola

El parlamentario cuestionó la permanencia de los altos mandos policiales en medio de la crisis de inseguridad que atraviesa el país. Durante sus declaraciones, el legislador remarcó que los continuos cuestionamientos a la estrategia contra la criminalidad exigen asunción de responsabilidades políticas e institucionales de manera inmediata por parte de las autoridades a cargo.

En esa línea, el representante del grupo parlamentario comparó el actuar de los funcionarios nacionales con los protocolos vigentes en otros países del mundo. Para el congresista, la persistencia de los altos índices delictivos exige un gesto ético por parte de los líderes de las fuerzas del orden para facilitar una reestructuración completa de los mandos policiales.

"Más importante, cuántos años han pasado y seguimos sin resolver las cosas. Política cuando en otros países hay problemas de esta naturaleza el ministro pone a disposición su renuncia, eso es conocido universalmente. Lo que pasa es que en el Perú ya hemos tenido otras costumbres. Yo puedo decir que si hubiera estado en ese puesto, ya hubiera renunciado", señaló.

Cuestionamientos a la permanencia institucional y responsabilidad política

La postura del legislador se suma a las diversas opiniones dentro del Congreso de la República que exigen renovaciones en las cúpulas de las fuerzas de seguridad. Asimismo, tras el crimen ocurrido en Trujillo orquestado por la organización 'Los Pulpos', el partido Ahora Nación emitió su postura sobre la permanencia del General PNP.

"Exigimos, en tal sentido, la renuncia del comandante general Óscar Arriola. Su continuidad ya no es sostenible, señala el documento.

El debate sobre la continuidad del alto mando policial surge en un contexto de creciente presión ciudadana por soluciones efectivas. Diversas bancadas parlamentarias coinciden en que la ratificación sistemática de los mismos mandos debilita la confianza institucional y frena la implementación de nuevas estrategias contra la delincuencia.

El grupo parlamentario sostiene que el cambio de liderazgo en las instituciones de control es un paso fundamental para replantear la lucha contra la criminalidad organizada y recuperar la tranquilidad en el territorio nacional.

En ese sentido, Alfonso López Chau ratifica la necesidad de renovar los liderazgos en las fuerzas del orden y aplicar criterios de responsabilidad política para enfrentar con mayor firmeza la crisis de inseguridad ciudadana.