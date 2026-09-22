Ministro de Transportes respalda a titulares del Interior y Educación tras moción de censura e interpelación

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) respaldó públicamente a los titulares de las carteras del Interior y Educación ante las recientes acciones de control político promovidas en el Congreso de la República, entre las que se incluyen mociones de censura e interpelación.

Disposición al diálogo parlamentario

La posición manifestada desde el sector Transportes enfatiza la apertura del Gabinete para acudir a los fueros correspondientes del Congreso de la República y atender las solicitudes de información por la representación nacional.

Asimismo, se confirmó que los ministros del Interior y Educación mantienen plena disposición de responder ante las mociones presentadas, mientras que el Ejecutivo ratificó su respaldo a las prerrogativas de fiscalización ejercidas tanto por la Cámara de Diputados como por la Cámara de Senadores.

"Nosotros como Ejecutivo respetamos plenamente todas las facultades que tiene el Congreso de la República, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Lo que si llamamos es a la unión de todas las fuerzas políticas, de todos los poderes del Estado para empujar el carro a un solo sentido", señaló.

De este modo, el titular del sector Transporte busca bajar la tensión política con el Parlamento y enfocar el debate institucional en la cooperación técnica y legislativa. Desde el Ejecutivo se insiste en que el trabajo coordinado entre los poderes del Estado resulta indispensable para concretar las reformas prioritarias.

Unidad en el Gabinete y continuidad de la gestión normativa

La postura expresada por el sector Transportes busca consolidar el frente interno del Consejo de Ministros ante el incremento del escrutinio parlamentario sobre sectores clave de la administración pública. Desde la alta dirección ministerial se recalcó que las herramientas de fiscalización legislativa forman parte del equilibrio de poderes.

Sin embargo, se reiteró que el compromiso de la junta de ministros radica en avanzar con la agenda de desarrollo e infraestructura para garantizar el bienestar ciudadano.

"Puede darnos o no darnos las facultades, eso ya es potestad de la Cámara de Diputados pero nosotros seguimos trabajando como Gobierno liderados por la presidenta Fujimori y por el premier Luis Galarreta, seguimos trabajando. Lo que estas facultades van a permitir es potenciar las acciones que están llevando el Gobierno", indicó.

En ese sentido, el ministro de Transportes y Comunicaciones reafirmó que mantendrá una postura abierta a la concertación y enfocada en los objetivos del país. El titular del sector concluyó que, más allá de los mecanismos de fiscalización del Congreso, el Poder Ejecutivo continuará trabajando de forma articulada con las diferentes bancadas para garantizar la viabilidad de los proyectos normativos que benefician a la ciudadanía.

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