Miguel Torres: Poder Judicial condena a 6 años a exasesor por favorecer a César Hinostroza

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial condenó a seis años de prisión a Miguel Torres, exasesor del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura, por cohecho pasivo propio. La sentencia está vinculada con el caso de César Hinostroza y un intercambio de favores investigado por la Fiscalía durante años.

Fiscalía detalló el intercambio de favores

La pena de prisión quedó suspendida hasta que la sentencia sea confirmada en segunda instancia. Mientras tanto, Miguel Torres deberá cumplir reglas de conducta y mantiene un impedimento de salida del país, además de otras sanciones establecidas en la resolución judicial correspondiente actualmente.

La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios acreditó que Torres ofreció información privilegiada relacionada con procesos de nombramiento de jueces y fiscales. A cambio, habría solicitado la intervención de Hinostroza para favorecer la contratación de una médica cercana.

El caso se desarrolló entre diciembre de 2017 y abril de 2018, cuando Torres ejercía como asesor del CNM. La Fiscalía sostuvo que el exfuncionario brindó apoyo en procesos de selección de magistrados, mientras buscaba que Hinostroza intercediera ante autoridades del Hospital Nacional Arzobispo Loayza.

Durante el juicio fueron presentadas interceptaciones telefónicas autorizadas judicialmente, pericias fonéticas y registros de geolocalización de celulares. Estos elementos fueron incorporados por la Fiscalía junto con información sobre reuniones oficiales registradas en el Hotel Sheraton y el Palacio de Justicia durante el periodo investigado correspondiente.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Décimo Primer Despacho) obtuvo, en primera instancia, una condena de seis años de prisión para un exasesor del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Ello... pic.twitter.com/SXpZ1aO8yA — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 22, 2026

Sanciones adicionales y antecedentes del CNM

Además de los seis años de prisión, la sentencia establece la misma pena en años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Torres también deberá pagar 70.000 soles de reparación civil al Estado y cumplir 365 días-multa, equivalentes a 36.500 soles.

El expediente relacionado con el concurso para contratar a la médica también fue incorporado durante el juicio. Según la Fiscalía, ese documento permitió acreditar el presunto favorecimiento dentro del proceso de contratación bajo el régimen CAS en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza durante aquel periodo.

La sentencia se relaciona con hechos investigados durante la crisis del antiguo CNM, institución encargada de seleccionar, nombrar, ratificar y sancionar jueces y fiscales. El CNM fue posteriormente reemplazado, tras una reforma constitucional, por la entonces nueva Junta Nacional de Justicia.

La condena contra Miguel Torres queda así vinculada al caso de César Hinostroza por hechos ocurridos durante 2017 y 2018. La pena de seis años, la inhabilitación, la reparación civil y la multa forman parte de una sentencia cuya ejecución depende ahora de su confirmación.