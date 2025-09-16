Defensoría del Pueblo acordó paso de trenes tras manifestación en Machupicchu

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Defensoría del Pueblo anunció que se estableció una tregua entre pobladores del sector Qoriwayrachina, distrito de Machupicchu, para que se permita el trasladado de turistas extranjeros, nacionales y pasajeros locales tras manifestación.

Esta medida temporal se llevará a cabo desde este martes,16 de septiembre, desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la mañana del miércoles 17 de septiembre, permitiendo el paso libre de trenes con fines humanitarios.

Defensoría del Pueblo da a conocer tregua

Mediante su cuenta oficial de 'X', el órgano constitucional autónomo señaló que dialogaron con el presidente de la comunidad campesina de San Antonio de Torontoy, con el director de la empresa Sumaq Ayllu San Antonio de Torontoy y con la presidenta del Comité de Lucha de Machupicchu.

"Se acordó permitir el paso de los trenes debido a que la manifestación se desarrolla de manera pacífica", se lee en su publicación de la Defensoría del Pueblo.

Posteriormente, manifestaron que este acuerdo "será para el traslado de los turistas extranjeros, nacionales y pasajeros locales hasta las 08:00 horas del día de mañana, 17 de septiembre".

Asimismo, la Defensoría del Pueblo subrayó que, desde su rol como mediador, harán "llegar los pedidos de las tres partes a las instancias del Estado correspondientes".

Por su parte, el defensor del Pueblo, Óscar Luque ha garantizado que la tregua la seguridad en la ruta ferroviaria que va a permitir el libre tránsito de los trenes.

#Cusco ✅️Nos trasladamos al sector de Qoriwayrachina, en el distrito de Machupicchu, donde dialogamos con el presidente de la comunidad campesina San Antonio de Torontoy, con el director de la empresa Sumaq Ayllu San Antonio de Torontoy y con la presidenta del Comité de Lucha... pic.twitter.com/OE7HmO5Med — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) September 16, 2025

Turistas se trasladan en carritos artesanales

