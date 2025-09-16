¡Remate de Aduanas! Moto Harley-Davidson, accesorios para celular y más a bajo costo en septiembre 2025: ¿Cómo participar?

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), ha anunciado su próxima subasta pública en línea de productos incautados por Aduanas, donde se ofrecerán artículos a bajo costo.

Sunat lanza remate de Aduanas

Este mes de septiembre llega con una noticia que te puede interesar y que te permitiría obtener artículos a bajo costo. Pues bien, Sunat habilitó una nueva edición de su remate virtual, donde los ciudadanos a nivel nacional pueden adquirir productos decomisados por Aduanas bajo mecanismos controlados y oficiales.

La subasta se llevarán a través de la plataforma oficial de Sunat y en el que se ofertarán una amplia gama de artículos como Moto Harley-Davidson, corbatas, accesorios para celular y más a precios muy bajos, con montos iniciales desde apenas un sol.

Si deseas obtener mayor información sobre estos productos puedes hacerlo a través de este LINK y conocer también las fechas en que se realizará la puja oficial. Cabe destacar que en la lista se incluye también artículos de tecnología, maquinaria, indumentaria y repuestos, a menudo difíciles de encontrar en el mercado regular:

Artículos que se pueden encontrar en el remate de Aduanas 2025.

El catálogo de productos suele renovarse en cada convocatoria, lo que permite que los usuarios encuentren siempre nuevas alternativas como prendas de vestir y calzado en diferentes tallas y estilos, equipos electrónicos como laptops, tablets y smartphones, entre otros.

¿Cómo participar en la subasta virtual?

Crear una cuenta en el portal de Remates Aduanas Sunat: Solo debes tener a la mano tu número de DNI o el Registro Único de Contribuyentes (RUC), junto a la creación de un usuario y el ingreso de un correo electrónico válido. El sistema enviará un mensaje de confirmación para validarlo y así conocer la lista de artículos subastados. La plataforma también ofrece descripciones, fotografías referenciales y toda la información necesaria sobre el estado y características de los bienes. Si encuentras algún producto de tu interés, coloca una oferta. La oferta debe ser igual o mayor al precio base del producto. Al cierre del periodo de pujas, la oferta más alta será la ganadora. Concreta la compra: Si la oferta resulta ganadora, el usuario recibirá un correo con los detalles para completar la transacción. Es fundamental realizar el depósito inicial indicado en el Código de Documento Aduanero (CDA) para validar la compra y proceder con la entrega del producto.

¿Productos subastados tienen garantía?

Cada lote tiene condiciones específicas sobre forma de pago, lugar de retiro y plazos, por lo que se recomienda leer todas las bases y términos antes de participar. Asimismo, recuerda que la Sunat no ofrece garantía sobre los bienes subastados en estos remates.

Los productos se venden en el estado en el que fueron incautados o retenidos, sin posibilidad de devolución o cambio.

El remate de Aduanas de septiembre 2025 representa una oportunidad única para adquirir productos tecnológicos, electrodomésticos y otros artículos a precios accesibles. Sin embargo, es fundamental informarse previamente sobre los lotes, leer bien las condiciones y seguir los pasos de participación establecidos por Sunat.