Delincuentes roban casa de pareja en Carabayllo: Se llevan artículos de bebé por nacer

La delincuencia no tiene límites en nuestro país. Sujetos asaltaron la casa de una pareja que va a tener a su primer bebé; sucedió en la zona de San Antonio, en el distrito de Carabayllo.

Hasta los regalos del baby shower

Un duro golpe como padres primerizos es el que sufrió esta pareja, pues los desalmados malhechores ingresaron a su vivienda para llevarse hasta 12 mil soles en pertenencia: televisor, utensilios y hasta los regalos recibidos en el baby shower de su bebé.

"Ellos se llevaron prácticamente todo, artefactos, televisores, ropa, zapatos, utilerías, tantas cosas que uno tiene como medida prioritaria en casa. También habíamos hecho un baby shower prácticamente una semana antes. Los ladrones se llevaron absolutamente todos los regalitos, las botitas, las prendas, hasta los propios pañales que nosotros mismo habíamos comprado para nuestra bebé", contó el esposo.

El modus operandi de los ladrones sería el siguiente: Ellos llegan a las viviendas para tocar el timbre con el fin de asegurarse que en el interior no se encuentre nadie. Posteriormente, al no tener respuesta llegan con herramientas para poder forcejear la puerta y lograr ingresar.

Una cámara de seguridad captó al hombre y la mujer realizando lo relatado, forcejeando la puerta de la vivienda de los recién casados. Cuando lograron su cometido, llevaron una camioneta hasta la fachada para comenzar a sacar las pertenencias de la pareja de la casa y meterlos a la unidad.

Terrible impacto

La mujer, quien tiene 8 meses y una cuantas semanas de embarazo, como producto del golpe emocional por este robo tuvo que ser internada de emergencia en el Hospital Marino Molina de Comas, donde permanece con riesgo de un parto prematuro.

"Se descompensó, cayó en una crisis sentimental, emocional, tuvimos que llevarla al hospital de emergencia y el día domingo ya estaba hospitalizada. Este impacto ha hecho que mi esposa se encuentre con un embarazo prematuro", contó su pareja.

En ese sentido, el hombre contó a Exitosa que, en la zona donde se registró el robo se han entre 5 a 6 asaltos tanto a domicilios como a transeúntes que pasan por la zona. Por ello, exhortó a las autoridades a brindar mayor seguridad en el lugar.

"En esta zona donde justamente ha ocurrido este incidente. Hay mucha inseguridad. Estamos solicitando justamente a las autoridades, a la municipalidad, a los ministros que por favor nos brinden más seguridad en esta zona porque como le menciono hay 5 a 6 robos por semana", manifestó.

Es en esta terrible situación que, una mujer gestante quedó hospitalizada y con peligro de un parto prematura debido a que delincuentes robaron su vivienda llevándose hasta las pertenencias de su bebé.