Sesión de concejo en Ilabaya se frustra nuevamente y la vacancia del alcalde queda en suspenso

La sesión de vacancia en Ilabaya, convocada para debatir la permanencia del alcalde, volvió a frustrarse este martes pese a haber sido programada con un mes de anticipación. El burgomaestre decidió levantar la reunión antes de someter a votación el pedido, lo que generó la indignación de los regidores.

"Puedo decir que se ha frustrado nuevamente esta sesión que fue convocada con treinta días de anticipación. Sin embargo, fue nuevamente frustrada", denunció la regidora Nery Mamani en diálogo con Exitosa Tacna.

Argumentos legales y cuestio namientos

Durante la sesión, el alcalde otorgó la palabra a su abogado, quien presentó un documento cuestionando la legitimidad de la promotora del proceso, Isabel Alvarado Quispe, bajo el argumento de que existían dudas sobre su domicilio en Borogueña.

Sin embargo, los regidores rechazaron por unanimidad este recurso. "Nosotros fuimos notificados por el Jurado Nacional de Elecciones para tocar el tema de la vacancia, no para debatir esa cuestión previa", explicó Mamani.

Una sesión levantada abruptamente

Pese a la negativa de los regidores frente al pedido del abogado, el alcalde interrumpió la sesión y la dio por concluida sin someter a debate el fondo del asunto. Para la regidora, este proceder constituye una maniobra dilatoria.

"Nosotros, en gran mayoría, y también me sorprendió la respuesta de los demás regidores, rechazamos esa cuestión previa, dando legitimidad a la vacancia planteada por la señora Isabel", señaló Mamani.

El caso está relacionado con presuntas contrataciones irregulares a favor del entorno familiar del alcalde, específicamente el alquiler de una camioneta que pertenecería a parientes cercanos.

Próximos pasos ante el JNE

Frente a esta situación, la promotora Isabel Alvarado, a través de su abogado Néstor Pari, señaló que presentará una queja y denuncia correspondiente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para garantizar la validez del proceso.

Preocupación por la gobernabilidad

Vecinos y autoridades locales expresaron su preocupación por la crisis política que atraviesa el distrito. La regidora Mamani también pidió celeridad al órgano electoral: "Lo que se pide al Jurado es que se pronuncie lo más rápido posible".

La sesión de vacancia en Ilabaya queda nuevamente en suspenso, mientras la promotora insiste en acudir al JNE para que se respete el debido proceso. El desenlace dependerá de las próximas acciones legales y de si el alcalde vuelve a convocar al concejo para que se vote el pedido que busca retirarlo del cargo.