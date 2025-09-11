11/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La conductora de "Arriba mi gente", Maju Mantilla, fue acusada de haber mantenido una relación extramatrimonial con su productor Christian Rodríguez. La exreina de belleza reapareció en vivo en su programa y no dudó en romper su silencio con un potente mensaje ¿dirigido a Gustavo Salcedo?

Maju Mantilla tras declaraciones de Gustavo Salcedo

La noche de ayer, Gustavo Salcedo dejó entrever ante las cámaras de 'Magaly TV: La Firme' que Maju le habría sido infiel, e incluso, se animó a responderle a uno de los reporteros que la habría encontrado a ella y al productor en su auto. Tras estas fuertes declaraciones que la dejan mal parada y en el 'ojo de la tormenta', la exMiss Mundo no dudó en tomar unos minutos de su tiempo y pronunciarse sobre el tema.

Con la voz entrecortada, se dirigió a los televidentes y pidió respeto a los medios de comunicación para que no sigan especulando sobre su vida privada, que según remarcó no los abordará en otros espacios por el bienestar de su familia.

Incluso, se mostró indignada con Gustavo Salcedo, ya que habrían firmado una conciliación en el que dejaron por sentado que ninguno de los dos hablaría o daría detalles de su separación, en especial por su dos hijos, frutos de su matrimonio e historia de amor.

"Anoche se difundieron algunas declaraciones de mi exesposo Gustavo Salcedo en televisión. Como siempre lo he dicho y lo sostengo, yo jamás voy a hablar de los problemas de mi vida privada porque he dicho que los voy a resolver en mi privacidad. Gustavo y yo hemos firmado una conciliación, ahí nos comprometemos de no hablar el uno del otro, de no dar detalles de nuestra separación por respeto a nuestra familia", indicó en vivo.

Mensaje a Gustavo Salcedo por ventilar su separación

Pero no todo quedó ahí, ya que tras reafirmar que los detalles de su vida privada se mantendrán en reserva, le pidió a Gustavo Salcedo no seguir ventilando su separación en los medios de comunicación, respetando la conciliación que ambos firmaron.

Incluso, detalló que ella siempre se ha mantenido firme en su postura y no ha faltado a su palabra de no declarar ante la prensa sobre su crisis matrimonial o temas de su intimidad, en especial cuando se difundieron las imágenes del ampay del empresario con otra mujer en el hotel Westin.

"Incluso, dos años atrás, cuando se difundieron imágenes (de Salcedo con otra mujer en un hotel) yo no hice acusación o señalamientos porque esta separación es entre tú (Gustavo) y yo. No le compete a nadie más. Así que por favor, pido a los medios respeto", sentenció de forma tajante en televisión.

Finalmente, aseguró que cualquier cosa relacionada con su privacidad y problemas no los expondrá y que, de su parte, nunca tendrán una respuesta llena de ira o resentimiento.

De esta manera, Maju Mantilla reapareció en vivo en 'Arriba mi gente' y se tomó un tiempo para responder a Gustavo Salcedo y recordarle el acuerdo que hicieron de no ventilar sus problemas personales, luego de que se le acusara de haberle sido infiel con su productor.