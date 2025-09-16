Caos en la Av. Grau: Pasajeros tienen que caminar hasta cinco cuadras para poder tomar un bus

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este lunes 15 de septiembre, la Municipalidad Metropolitana de Lima anunció el cierre total de un importante tramo de la avenida Grau para continuar con los trabajos de lo que será la nueva Vía Expresa Grau.

Este proyecto vial conectará gratuitamente la Línea 1 del Metro de Lima con el Metropolitano. Al finalizar los trabajos, miles de usuarios de Lima Norte podrán transportarse hasta el sur de la capital en aproximadamente 50 minutos, mucho menos de lo que actualmente demora.

Pasajeros caminan hasta 5 cuadras por cierre de la avenida Grau

Como era de esperarse, este cierre de una vía importante de Lima ha generado un gran desorden en sus alrededores en los usuarios que la utilizan para dirigirse a sus respectivos destinos. Justamente, Exitosa pudo comprobar con ahora los pasajeros tienen que caminar hasta cuadras para poder abordar un bus de transporte público.

Antes del cierre, el cruce de esta popular arteria con la avenida Aviación ya era un punto de alto tránsito en nuestra ciudad en las horas punta. Los usuarios de la Línea 1 son los más afectados ya que al bajar de la Estación Grau tienen que recorrer cientos de metros para tomar una unidad y seguir con su recorrido.

Y como si esto fuera poco, el cierre afecta directamente el ingreso para Emergencia del Hospital 2 de Mayo ya que el desvió planteado directamente por la MML da directamente a este portón que permite a las patrullas ingresar con heridos evadiendo la congestión diaria.

Cierre durará 90 días

El cierre realizado entre el cruce de la avenida Grau con la avenida Aviación hasta el jirón Junín tendrá una duración de 90 días calendario, es decir 3 meses. La vía se reabrirá al pública en la quincena de diciembre justo a pocos días de las fiestas navideñas.

Los trabajos corresponden al segundo tramo de las obras de la Vía Expresa Grau donde se construirán cuatro estaciones del Metropolitano las cuales permitirán su conexión con la Línea 1 del Metro de Lima sin costo alguno. Estas paradas serán Abancay, Parinacochas, Andahuaylas y Nicolás Ayllón, las cuales fueron debidamente seleccionadas por los especialistas de Emape, empresa encargada de esta esperada obra.

Para resumir, cientos de pasajeros que transitan diariamente por la avenida Grau deben caminar hasta cinco cuadras para poder tomar un bus de transporte público. Como se recuerda, esta vía fue cerrada en su totalidad este último lunes 15 de septiembre por los próximos 90 días.