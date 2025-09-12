Gustavo Salcedo habría revelado que Maju Mantilla estuvo con un actor colombiano, según productora

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La polémica en torno a Maju Mantilla y su esposo sigue creciendo. Esta vez, una productora de streaming aseguró que el mismo Gustavo Salcedo habría revelado que la ex Miss Mundo también estuvo vinculada sentimentalmente con un actor colombiano, más allá del escándalo con su productor de Arriba mi gente.

Maju Mantilla habría tenido otro romance

El tema volvió a explotar durante la última emisión del streaming Chimi Churri. Allí, la productora Verónica Alcántara sorprendió a todos al contar que había tenido acceso a conversaciones con Gustavo Salcedo, en las que él insinuaba que Maju Mantilla habría tenido otro "affaire" previo al escándalo con su productor de Arriba mi gente.

Según lo revelado en Chimi Churri, el empresario le mencionó a un actor con quien la exreina de belleza habría mantenido un vínculo cuando participaba en una novela. Fue Christian Bayro, conductor del espacio, quien respaldó la versión de Verónica Alcántara y la relató ante cámaras:

"Gustavo le dice en esta conversación a Verónica Alcántara, productora de Chimi Churri, que no solamente es Christian Rodríguez, el primer acto de infidelidad de Maju, sino con este actor, de la novela donde Maju participó, y Verónica le pide las pruebas y él acepta que las tiene".

La propia Verónica Alcántara también narró cómo se dio el intercambio con Gustavo Salcedo. En un primer momento pensó que el hombre involucrado era argentino, aunque luego él le aclaró que se trataba de un colombiano.

"Él me contacta y tuvimos una reunión para ver el tema de las pruebas. Me dijo que necesitaba limpiar su imagen porque él me había comentado que en algún momento su esposa había tenido una relación anterior que no es con el productor, sino con un actor colombiano. Yo pensaba que era un argentino, pero era un colombiano", reveló Alcántara.

Además, la productora de Chimi Churri añadió: "Yo le pregunto si tenía pruebas o fotos con este argentino. Él me responde que sí las tenía".

¿Quién sería el colombiano vinculado a Maju?

Debido a los detalles que Gustavo Salcedo reveló en Chimi Churri, donde aseguró que Maju Mantilla lo habría engañado con dos hombres —primero con un actor colombiano y luego con el productor Christian Rodríguez—, muchos usuarios en redes no tardaron en lanzar sus sospechas.

Entre los nombres más mencionados aparece el de George Slebi, actor colombiano con quien Maju Mantilla trabajó en la serie Te volveré a encontrar.

La historia de la separación entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo parece no tener final cercano. Las revelaciones en Chimi Churri agregan nuevos ingredientes al escándalo, poniendo sobre la mesa no solo la presunta infidelidad con el productor de Arriba mi gente, sino también un supuesto romance previo con un actor colombiano.