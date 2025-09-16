'Generación Z' convoca nueva marcha contra reforma de pensiones para el 20 y 21 de septiembre

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, los representantes la 'Generación Z', Isabel Saavedra y Wilder Lozano, convocaron a una nueva marcha contra la reforma del sistema de pensiones. Según detallaron, esta se llevará a cabo el próximo 20 y 21 de septiembre en la Plaza San Martín a las 5:00 p.m.

"No existe manejo de partidos políticos"

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Saavedra y Lozano explicaron que son un grupo de jóvenes que se han unido con la finalidad de luchar contra la corrupción que existe en el Gobierno peruano. Tuvieron un inicio en las redes sociales, convocando a otros jóvenes a marchar ante las injusticias.

"Estamos convocando una marcha que se realizará el 20 y 21 de septiembre en el mismo lugar (Plaza San Martín) a las 5 de la tarde. A pesar que la primera marcha fue un poco desorganizada ahora estamos creando redes de WhatsApp, subiendo más videos, convocando más streamers o tiktokers para que llegue a más público juvenil donde podamos salir a marchar en conjunto", dijeron a nuestro medio.

De tal modo, Wilder Lozano indicó que en esta agrupación denominada 'Generación Z', no existe el manejo de algún partido político. Es así que explicaron cómo se congregó este encuentro, el cual se dio en el marco de la asistencia a la marcha del pasado sábado 13 de septiembre, en donde también se protestó por la reforma del sistema de pensiones.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | La 'Generación Z' convocó a una nueva marcha contra la reforma de pensiones para el próximo 20 y 21 de septiembre en la Plaza San Martín a las 5:00 p.m.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774 HD

🌐 https://t.co/thokv9gd0j pic.twitter.com/KdpatQk76l — Exitosa Noticias (@exitosape) September 16, 2025

"Roboreforma"

En tal sentido, consideró que el 'boom' que llevó a la ciudadanía a protestar en las calles, fue la reglamentación de la reforma del sistema de pensiones. Lozano calificó esta reforma como una "roboreforma" debido a que se obliga a los jóvenes a inscribirse en un sistema de pensión sea la AFP o la ONP.

Según señalaron, la marcha realizada el 13 de septiembre no solo fue símbolo de una protesta contra la mencionada reforma, sino también marcharon contra la corrupción que existe en los Poderes del Estado. "No es solo el tema de las AFP, nosotros ya estamos cansados de ver la corrupción, asesinatos y todo lo que está viviendo el pueblo peruano", enfatizaron.

"El día de ayer, salieron los demás partidos políticos técnicamente a lavarse las manos, se vienen las elecciones el próximo año, pero yo le digo a los jóvenes que no se dejen engañar. Estos partidos siempre han estado a favor de las AFP", señaló.

Es así que, la 'Generación Z'