DNI electrónico GRATIS este sábado 20 de setiembre: Conoce dónde obtenerlo y sus principales beneficiarios

Este sábado 20 de setiembre se podrá obtener la más actualizada versión del DNI electrónico en este distrito de Lima. Además, se podrán realizar otros servicios como renovación del documento de identidad, entre otros.

Campaña gratuita de DNI electrónico

Continúan las campañas de emisión de DNI electrónico gratuitas en diversas ciudades de la capital de la mano de municipalidades distritales. Esto se da tras el anuncio de Reniec (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil) en donde solo comenzará a emitir esta última versión del documento de identidad nacional con miras a las elecciones del 2026.

Por ello, ha anunciado una rebaja en el precio habitual para la emisión de los DNIe hasta el 31 de diciembre del 2025 y promover la solicitud de estos documentos tanto para adultos y menores de edad.

S/30 para mayores de 17 años

S/16 para menores de edad

Sin embargo, puedes obtener el nuevo DNIe de manera completamente gratuita a través de una campaña organizada por la Municipalidad distrital del Rímac que en esta ocasión se realizará en el Parque de la Marina, ubicada en la avenida Prolongación Flor de Amancaes s/n este fin de semana.

Municipalidad del Rímac organiza campaña gratuita de DNIe

La campaña organizada por la Municipalidad del Rímac está dirigida a tres poblaciones que podrán beneficiarse de esta campaña gratuita: menores de edad entre los 1 a 17 años, adultos mayores de 60 años y personas con discapacidad con carnet de CONADIS (o certificado médico de discapacidad. Aplican para todas las edades)

Para los menores de edad el único requisito es llegar acompañado por sus progenitores y para los otros dos grupos beneficiados, llevar su actual DNI. Según la campaña, se cuentan con 480 cupos disponibles para ser atendidos este sábado 20 de setiembre.

El evento realizado en el Parque de la Marina apertura sus servicios desde las 09:00 de la mañana y se podrán realizar otros servicios además de la emisión del DNIe como:

Renovación por caducidad

Actualización de imagen

Actualización de dirección

Duplicado

Todos estos servicios podrán ser atendidos de manera gratuita para los tres grupos mencionados anteriormente. Recuerde asistir con tiempo para alcanzar los cupos disponibles pues es una buena oportunidad de obtener este documento de forma gratuita.

Campaña de DNIe gratuita para este fin de semana

Acude a la campaña gratuita en el distrito del Rímac para acceder a uno de los 480 cupos disponibles para tramitar sin costo el DNI electrónico.