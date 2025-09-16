¡Prepárate! Sedapal anuncia corte de agua para el miércoles, 17 de septiembre: AQUÍ los distritos afectados

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Sin agua por más de 10 horas! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reporta cortes programados para este miércoles, 17 de septiembre. Conoce aquí cuáles serán los distritos que se verán afectados por la interrupción temporal del servicio en Lima Metropolitana.

Distritos afectados por corte de agua

A través de su canal de difusión en WhatsApp, la empresa estatal brindó detalles del motivo del corte de agua: limpieza de reservorio y mantenimiento en infraestructuras principales para mantener la calidad del servicio y que esta llegue de la mejor manera a todos los hogares.

En ese marco, exhortó a la ciudadanía a tomar sus precauciones y en caso de que el servicio no se restablezca en el horario establecido, pueden comunicarse con ellos por medio del Aquafono (01) 317-8000, teniendo el número de suministro a la mano. A continuación te revelamos los distritos afectados.

Interrupción del servicio en El Agustino

Áreas afectadas: Urb. La Pradera de Santa Anita. Cuadrante: Asoc. Praderas de Santa Anita II y III etapa, Asoc. La Encalada y Salinas, Asoc. Los Alpes.

Urb. La Pradera de Santa Anita. Cuadrante: Asoc. Praderas de Santa Anita II y III etapa, Asoc. La Encalada y Salinas, Asoc. Los Alpes. Horario de corte: 1:00 p.m. a 11:50 p.m.

1:00 p.m. a 11:50 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 172.

Sin agua en San Martín de Porres

Horario de corte: Desde el 17 de septiembre la 1:00 p.m. hasta el 18 de septiembre a la 1:00 a.m.

Desde el 17 de septiembre la 1:00 p.m. hasta el 18 de septiembre a la 1:00 a.m. Motivo de suspensión : Mantenimiento de válvula de diámetro nominal 1000 mm. Cambio de válvula de diámetro nominal 250 mm.

Mantenimiento de válvula de diámetro nominal 1000 mm. Cambio de válvula de diámetro nominal 250 mm. Sectores 207, 208, 209, 210. Corte parcial.

Áreas afectadas: U. Pop. Condevilla del Señor. Área comprendida: Av. Caquetá, Vía Expresa Línea Amarilla, límite con el Callao, Av. Tomás Valle, Av. Universitaria, Cerro La Milla, Av. Lima, Av. José Granda.

Sedapal también señala que en SMP el corte se dará en la Av. Eduardo de Habich con Panamericana Norte (altura de Óvalo Habich), Av. José Granda N° 2960 (altura de la Av. Universitaria). Cuadrante: Av. Caquetá, Vía Expresa Línea Amarilla, límite con el Callao, Av. Tomás Valle, Av. Universitaria, Cerro La Milla, Av. Lima y Av. José Granda.

A partir de las 7:00 p.m. del miércoles se abastecerá con camiones de cisterna a los establecimientos de salud y compañías de bomberos.

Corte en San Juan de Lurigancho

Áreas afectadas: A.H. Bayóvar. Cuadrante: A.H. 13 de Octubre, AF Ciudad Luz, PJ San Salvador, AF Virgen del Carmen, Agru. Siglo XXI, A.H. Santa Cruz de Vista Alegre, A.H. Nuevo San Salvador, A.H. 22 de Noviembre Ampliac. A.H. Héroes de Tiwinza Ampliac., A.H. San Miguel de Pollopampa, Ampliación F2 Parcela A, AF Tierra Prometida, AF Alfonso Ugarte, Héroes de Tiwinza, A.H. UP Sector Los Hijos de Ramón Castilla, Hijos de Ramón Castilla Ampliac., A.H. Santa Cruz, A.H. Balcón de Bayóvar, A.H. Los Amautas, AF Lourdes Camones.

A.H. Bayóvar. Cuadrante: A.H. 13 de Octubre, AF Ciudad Luz, PJ San Salvador, AF Virgen del Carmen, Agru. Siglo XXI, A.H. Santa Cruz de Vista Alegre, A.H. Nuevo San Salvador, A.H. 22 de Noviembre Ampliac. A.H. Héroes de Tiwinza Ampliac., A.H. San Miguel de Pollopampa, Ampliación F2 Parcela A, AF Tierra Prometida, AF Alfonso Ugarte, Héroes de Tiwinza, A.H. UP Sector Los Hijos de Ramón Castilla, Hijos de Ramón Castilla Ampliac., A.H. Santa Cruz, A.H. Balcón de Bayóvar, A.H. Los Amautas, AF Lourdes Camones. Horario de corte: 1:00 p.m. a 8:00 p.m.

1:00 p.m. a 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 413.

En La Molina, Pucusana y Los Olivos

Se reporta que en La Molina el corte de agua será en el sector 194 desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en la Urb. Rinconada de Ate, Calle El Herraje.

Por otro lado, la interrupción del servicio en Los Olivos será en el sector 83 desde el mediodía hasta las 8:00 p.m. en C.H. Carlos Cueto Fernandini 1ra y 2da etapa, Urb. Parque El Naranjal 1ra etapa, Urb. Preví, Urb. Villa del Norte.

Por último, en Pucusana será el corte desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en sector 541: Cercado Pucusana, Urb. Naplo, Islas Galápagos, Urb. Playa Naplo, A.H. Villa Hermosa.

Es así como Sedapal recomendó a los ciudadanos almacenar agua antes de la interrupción del servicio de agua potable en al menos cinco distritos reportados hasta el cierre de esta nota.