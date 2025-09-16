Terror en Carabayllo: Sujetos detonan cuatro explosivos contra negocios del mercado La Cumbre

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante horas de la madrugada cuatro negocios informales, ubicados en el mercado La Cumbre en la avenida Túpac Amaru, en Carabayllo, fueron víctimas de atentados con artefactos explosivos.

Atentan contra negocios

Sujetos desconocidos aprovecharon la oscuridad proporcionada por la noche para detonar dispositivos explosivos en los puestos informales que se encontraban en las afueras del mercado. Un hecho que preocupó a los comerciantes de la zona.

La detonación causó destrozos en los puestos y zonas inmobiliarias del centro de abastos. La onda expansiva logró destruir las javas de frutas, secciones de muros de concreto y productos almacenados, afectando las pertenencias de los vendedores.

Las explosiones se registraron en diferentes puntos, entre la avenida Miguel Grau y el cruce con Tres de Octubre. El lugar de los hechos fue cercado por los efectivos de la comisaría El Progreso, para facilitar las labores del personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) a fin de establecer el tipo de explosivo utilizado.

Atentado sería por gota a gota

Un equipo de Exitosa llegó hasta el lugar de los hechos para conocer las explicaciones de los comerciantes, quienes aseguraron no sufrir de extorsión, sin embargo, han indicado que podría tratarse de un cobro por préstamo gota a gota. Los vendedores detallaron que a la zona se acercan muchos ciudadanos extranjeros para cobrar diariamente a algunos de los negociantes que solicitaron préstamos.

"Siempre hemos trabajo tranquilos, no hemos tenido ni un problema, no nos han extorsionado. Me sorprende porque nunca hemos tenido estos problemas. Es la primera vez que vengo y tengo estos problemas. (...) Algunos tienen préstamo con los chamos, no están pagando", señaló una vendedora.

Pese a ello, no se descarta la extorsión como causa de este terrible atentado, pues el mercado está conformado por puestos informales, en su mayoría. Hay locales en la zona que ya se encuentran posicionados, según lo informado a este medio, ellos si se verían obligados a pagar cupos a sujetos que estarían cobrando hasta 4 o 5 soles diarios, pues algunos no logran pagar a tiempo, por lo que también podría ser una de las causas.

Actualmente lo sucedido es materia de investigación por parte de la comisaría El Progreso, quienes buscan hallar las causas exactas del atentado que ha generado 4 detonaciones de explosivos en tan solo una noche en el mercado La Cumbre, en Carabayllo.