Viralizan video de actor colombiano elogiando a Maju Mantilla: "Tuvimos una química impresionante"

Un video antiguo de George Slebi elogiando a Maju Mantilla ha vuelto a llamar la atención en redes sociales. La grabación, donde el actor colombiano resalta la química y profesionalismo de la conductora peruana durante su trabajo en la telenovela Te volveré a encontrar, se ha viralizado en TikTok y ha generado comentarios, especialmente tras los rumores sobre un supuesto amorío entre ambos.

George Slebi elogia a Maju Mantilla

En mayo de 2020, George Slebi apareció mediante un enlace de Zoom en el desaparecido programa En boca de todos, y desde ese entonces su elogio hacia Maju Mantilla llamó la atención.

El actor colombiano destacó la experiencia de compartir escenas con la exreina de belleza en la telenovela Te volveré a encontrar, calificando la química entre ambos como "impresionante".

Durante la transmisión, George Slebi expresó: "Feliz de haber hecho esta novela, feliz de haber estado trabajando con una compañera como Maju, la verdad. Crecí mucho como actor; yo también crecí, a pesar de que llevo más tiempo en esto, y la verdad es que tuvimos una química impresionante. Muy profesional".

Maju Mantilla respondió con sonrisas y un gesto afectuoso: "¡Gracias, te quiero George, gracias", provocando risas en el set y dejando ver una interacción cordial que llamó la atención del público.

Este clip, que se ha viralizado recientemente en TikTok, volvió a poner sobre la mesa la relación laboral entre ambos y generó comentarios sobre la química que se percibió más allá de la ficción.

¿Maju tuvo un romance con George Slebi?

El momento coincide con declaraciones de la productora Verónica Alcántara, quien en el podcast Chimi churri aseguró que Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, le confesó haber recibido información sobre una supuesta infidelidad pasada de su pareja con un actor colombiano.

Verónica Alcántara relató que Gustavo Salcedo buscaba aclarar rumores sobre su relación y que en conversaciones privadas le mencionó que tenía chats que probaban cierta cercanía entre Maju Mantilla y el actor colombiano.

"Yo pensaba que era un argentino, pero era un colombiano. Yo le pregunto si tenía pruebas o fotos con este argentino. Él me responde que sí las tenía", contó la productora, aunque aclaró que no se mostraron evidencias concretas más allá de esos chats.

