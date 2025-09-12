Magaly Medina muestra fotos inéditas de Maju Mantilla y su productor en bar de Lima

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina sorprendió a su audiencia al presentar en su programa fotografías de Maju Mantilla junto a su productor Christian Rodríguez Portugal, correspondientes al 22 de diciembre del 2023.

Según relató la periodista, las imágenes fueron tomadas en una reunión del equipo de Latina, donde celebraban el cierre del año.

En las fotos se observa a la conductora de 'Arriba mi gente' compartiendo en un ambiente social con varios compañeros de trabajo, entre ellos Rodríguez Portugal.

En algunas instantáneas aparecen separados, pero en otras se les ve sentados lado a lado en un bar, lo que llamó la atención de la popular 'urraca'.

El material generó interés no solo por mostrar a la ex Miss Mundo en un entorno fuera de cámaras, sino también por el contexto: las especulaciones en torno a su vínculo con el productor y la incomodidad que esto habría generado en su esposo, Gustavo Salcedo.

Magaly cuestiona la cercanía

Durante la emisión, Magaly Medina expresó sus dudas respecto a la relación laboral y personal entre Mantilla y Rodríguez Portugal.

"Yo me pregunto, no entiendo, si esta relación ya había sido descubierta por el esposo y estaban tratando de arreglar las cosas, ¿por qué ella seguía frecuentándose con el productor?", señaló.

Para la periodista, la continuidad de este contacto social resulta llamativa, sobre todo en un escenario en el que se conocía la molestia del cónyuge de la conductora.

Medina planteó que, en circunstancias similares, lo más lógico habría sido marcar distancia con la persona en cuestión.

Estas declaraciones reavivan el debate sobre la exposición mediática de la vida privada de figuras de televisión, así como el impacto que pueden tener las imágenes difundidas en la percepción pública de las relaciones personales.

Cómo se obtuvieron las imágenes

Uno de los detalles que más llamó la atención del público fue la forma en la que 'Magaly TV La Firme' obtuvo el material. Medina reveló que las fotos llegaron a su programa de manera fortuita: su equipo coincidió en un bar con los trabajadores de Latina esa misma noche y lograron captar la cercanía entre Mantilla y su productor.

"¿Cómo tengo las fotos? Esa noche mi equipo y yo pasamos un almuerzo súper agradable que terminó como a las 8 de la noche y un grupo se fue a este bar, a seguirla y se encontraron con el grupo de Maju y su productor. Bien sentados el uno al lado del otro", explicó la conductora.

Este testimonio refuerza la idea de que el hallazgo no fue planificado, sino resultado de una coincidencia que se transformó en noticia. Aun así, la difusión de las imágenes de Maju Mantilla con su productor, continúan explotando un intenso debate en redes sociales.