Regidores de Monsefú exigen rendición de cuentas al alcalde Erwin Huertas

Los regidores Pedro Uceda Lluén, Victorino Túllume Chancafe y Yerisf Caicedo Limo solicitaron al alcalde de Monsefú, Erwin Huertas Uceda, los nombres de los funcionarios de su gestión municipal que estarían involucrados en investigaciones por presuntos actos de corrupción.

Intervención de la policía anticorrupción

Este pedido se da a pocos días de la intervención de la Policía Anticorrupción en las áreas de Administración y Obras de la comuna, como parte de la investigación que viene desarrollando la fiscal Ana Zegarra, de la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque.

En las últimas semanas, la población denunció irregularidades en la ejecución de obras públicas, como el caso de la avenida Venezuela, así como la falta de una rendición de cuentas clara sobre el desarrollo de la tradicional Feria de Exposiciones Típico Culturales de Monsefú (Fexticum).

Como se informó, hace unos días un equipo de la Policía Anticorrupción llegó a las oficinas de la municipalidad para recabar documentación vinculada a denuncias de presuntos casos de corrupción.

Sociedad Civil

En declaraciones a Exitosa, el dirigente de la sociedad civil, Jorge Salazar Larrea, manifestó que están exigiendo cuentas claras al alcalde por los gastos del Fexticum, tanto del año pasado como del 2025, los cuales hasta ahora no han sido transparentados.

"Hemos presentado ocho solicitudes amparadas en la Ley de Transparencia para conocer los gastos realizados en las ferias pasadas, que se llevan a cabo en el mes de julio y reciben a centenares de visitantes. Sin embargo, solo se nos entregó información con montos pequeños y poco justificables", señaló el dirigente de la sociedad civil de Monsefú.

Por otra parte, un último informe de control de la Contraloría General de la República detectó presuntas irregularidades en la rendición de cuentas de los Fexticum 2023 y 2024. Según el reporte, los encargados del manejo de los presupuestos otorgados por la municipalidad no presentaron a tiempo sus informes financieros, pese a que la norma interna establece que deben hacerlo en un plazo máximo de tres días tras la culminación de las actividades.

En suma, los ciudadanos del distrito de Monsefú, provincia de Chiclayo, exigen cuentas claras a su alcalde Erwin Huertas Uceda, del partido político Acción Popular (AP).