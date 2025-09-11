Dayanita revela que trabajará como Marina Gold en Estados Unidos y recibirá jugoso sueldo

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Dayanita sorprendió a todos al contar que obtuvo su visa de trabajo para Estados Unidos. La exintegrante de JB en ATV reveló que se mudará pronto para iniciar una nueva etapa en su vida, con un contrato que le asegura un jugoso sueldo, y hasta se comparó con Marina Gold por el rumbo que ha tomado.

Dayanita anuncia viaje a Estados Unidos

Durante la última emisión de su programa, Magaly Medina presentó la nota en la que Dayanita se mostró feliz y emocionada por haber conseguido la visa de trabajo. Entre risas nerviosas, la exintegrante de JB en ATV aseguró que está lista para dar un giro a su vida y comenzar de cero en tierras estadounidenses.

"Miren, pude obtener mi visa de trabajo. Estoy feliz y contenta porque ya me voy a los United States. Voy a hacer contenidos para una empresa privada que todavía no puedo mencionar", contó, asegurando que se trata de una oportunidad única.

Lo que más encendió la polémica fue la cantidad que Dayanita dijo haber pactado. Según su versión, recibirá 7 mil dólares por semana, lo que equivale a 28 mil dólares al mes.

Incluso bromeó diciendo que será la nueva "Marina Gold de Temu" y prometió traerle una cartera de lujo a su "madrina" Magaly Medina cuando regrese de Estados Unidos.

Magaly Medina lanza fuerte advertencia

Lejos de quedarse callada, la popular 'Urraca' reaccionó con ironía y lanzó varias advertencias en vivo. Con su estilo frontal, puso en duda que la cifra anunciada sea real y alertó a Dayanita para que no se deje engañar.

"Cuidado, Dayanita, que uno siempre... las cosas que parecen así como un sueño hecho realidad, hay que buscarle todas las explicaciones. No vaya a ser que te engañen, que te estafen, que te estén despertando falsas ilusiones y después te estrelles contra el piso", expresó Magaly Medina.

Finalmente, la popular 'Urraca' no perdió la oportunidad de lanzar otra de sus frases punzantes. "Bueno, parece que ya se le pasó la depresión, dice. Con siete mil dólares, a cualquiera se le pasa la depresión".

Con esta revelación, queda confirmado que Dayanita ya consiguió la visa de trabajo y que muy pronto pondrá rumbo a Estados Unidos. Al igual que Marina Gold —quien inició su camino en España dentro del cine para adultos—, la actriz cómica seguirá esos pasos y lo hará con un jugoso sueldo que muchos desearían tener.