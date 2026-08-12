Desabastecimiento de inmunoglobina en el Hospital Rebagliati pone en peligro a decenas de pacientes

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El desabastecimiento de inmunoglobulina humana en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de EsSalud dejó sin tratamiento a 42 pacientes con inmunodeficiencias primarias, enfermedades genéticas poco frecuentes que impiden al organismo producir adecuadamente anticuerpos.

La mayoría de los afectados son niños y algunos deben trasladarse desde distintas regiones del país para recibir mensualmente este medicamento, considerado indispensable para prevenir infecciones graves.

Escasez eleva riesgo infeccioso

La inmunoglobulina se administra por vía intravenosa y funciona como una fuente de anticuerpos para quienes no pueden producirlos por sí mismos. Su ausencia incrementa el riesgo de infecciones que pueden evolucionar hacia cuadros graves, como neumonías, meningitis o septicemias.

Según el reporte, desde junio el hospital comenzó a entregar dosis menores a las requeridas y, para agosto, el stock llegó a cero, sin que exista una fecha confirmada para su reposición.

Reducción de dosis y stock en cero afecta a pacientes críticos

Desabastecimiento afecta tratamiento médico

El caso de una paciente adulta evidencia las consecuencias del desabastecimiento. Debido a su enfermedad, necesita 11 frascos mensuales, pero en julio y agosto solo recibió nueve, mientras que en junio no obtuvo ninguna dosis.

La reducción del tratamiento coincidió con una neumonía que obligó a su internamiento en una unidad de cuidados intensivos de una clínica privada. Su familia cuestionó la gestión de EsSalud y señaló que los seguros privados no suelen cubrir este tratamiento debido a su elevado costo.

Medicamento es utilizado para pacientes que no producen suficientes anticuerpos

EsSalud dispone de millonarios recursos pese a la escasez

EsSalud gestiona cada mes un presupuesto de aproximadamente S/1.500 millones, proveniente de los aportes de los trabajadores. Se considera que la falta del medicamento no estaría vinculado con una carencia presupuestaria, sino con deficiencias en la gestión para adquirir este medicamento importado y de elevado costo.

Además, aseguran que la situación no sería un hecho aislado, pues el desabastecimiento también afectaría a otros fármacos dentro del sistema de salud.