Juan Pablo Goicochea retorna al fútbol peruano y se convierte en nuevo jugador de Juan Pablo II

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Nuevamente en territorio nacional. Con el objetivo de sumar minutos, el delantero peruano de 21 años, Juan Pablo Goichochea pega la vuelta al fútbol peruano y se ha convertido en el flamannte refuerzo del club Juan Pablo II College.

Juan Pablo Goicochea es nuevo jugador de Juan Pablo II College

Este miércoles, 12 de agosto, previo al cierre del Libro de Pases de la Liga 1, el equipo de Chongoyape fue el gran protagonista de la jornada debido a que anunció la inscripción del joven atacante Juan Pablo Goicochea.

De esta forma, el ariete nacional deja el club Platense de Argentina y se suma a las filas del cuadro dirigido por el estratega Jorge 'Coco' Araujo. La escuadra dueña de los derechos federativos del jugador, llegó a un cauerdo para cederlo a préstamo hasta diciembre del presente año.

Goicochea, quine se formó en las divisiones menores de Alianza Lima, regresa al campeonato peruano luego de su experiencia en Defensor Sporting de Uruguay, donde tuvo participación durante el primer semestre de este 2026.

Vale señalar que, el delantero arribará a nuestra capital el jueves, 13 de agosto y de manera inmediata se incorporará al plantel de Juan Pablo II en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Desde allí se sumará al equipo norteño viajará con rumbo a la ciudad imperial del Cusco.

Hay que recordar que la escuadra de Chongoyape se enfrentará este viernes a Cusco FC, desde las 6:00 pm, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026.

Trayectoria de Juan Pablo Goicochea

Juan Pablo Goicochea realizó toda su formación en las divisiones menores de Alianza Lima club en el que dio el salto en el profesionalismo. Tras brillar en dicha categoría así como en torneos debutó oficialmente con la camiseta blanquiazul en la Liga 1.

Posteriormente, emigró al extranjero para defender los colores del Defensor Sporting de Uruguay en donde buscó ganar mayor experiencia y competitividad internacional previo a que se concreta su llegada a Juan Pablo II con el que buscará sumar minutos y destacar en esta segunda mitad del campeonato local.

Es así que, previo al cierre del Libro de Pases de la Ligha 1, Juan Pablo II inscribió a Juan Pablo Goicochea como su nuevo jugador para lo que resta del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El delantero de 21 años llega proveniente del Defensor Sporting de Uruguay.