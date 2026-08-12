Reniec lanza campaña del DNI electrónico gratis el 15 de agosto: ¿dónde y quiénes serán beneficiados?

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) lanza una campaña gratuita del DNI electrónico en Lima Metropolitana el 15 de agosto. Conoce quiénes se verán beneficiados y en qué zona exacta se realizará la iniciativa.

Reniec lanza campaña gratuita del DNI electrónico: ¿en dónde?

Perú vivirá este 2026 una nueva jornada electoral. Pues bien, el 4 de octubre se llevará a cabo las Elecciones Regionales y Municipales 2026, por lo cual, es importante que la ciudadanía mantenga vigente su documento nacional de identidad.

En ese marco y para cerrar las brechas de indocumentación y acelerar la transición hacia la identidad digital en el país, el Reniec realiza una nueva campaña gratuita para trámites relacionados con el DNI electrónico (DNIe), programado para el sábado 15 de agosto.

De acuerdo a la institución, la iniciativa se realizará en el local comunal de Mirones Bajo, situado en el jirón Pérez de Tudela 2450, junto al Centro de Salud Mirones Bajo, y el horario de atención será desde las 9:00 a. m. hasta la 1:00 p. m.

DNI electrónico gratuito en Lima: ¿quiénes serán beneficiados?

Reniec precisa que la campaña gratuita irá dirigida a ciudadanos de la zona de Cercado de Lima, así como de los distritos aledaños como San Martín de Porres e Independencia, aunque la convocatoria está abierta también a usuarios de otros distritos que requieran realizar los trámites comprendidos en la campaña.

Además, aconseja a quienes están interesados de la campaña del trámite del DNI electrónico sin costo alguno, acudir temprano, ya que solo se atenderá a aproximadamente 1000 personas. El beneficio será para un determinado grupo, entre ellos:

Menores de edad, desde los 0 hasta los 17 años.

Adultos mayores de 60 años en adelante.

Personas con discapacidad.

Reniec atenderá sábados por Elecciones Regionales y Municipales 2026

Asimismo, a través de sus redes sociales, el Reniec anunció que han aumentado a su atención los días sábados en distintas agencias por las próximas Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 que se darán el siguiente 4 de octubre. Según lo anunciado, se ofrecerá diversos trámites vinculados al Documento Nacional de Identidad (DNI), como: duplicado, renovación y entrega de DNI.

La medida se da con el objetivo de que los ciudadanos tengan una opción adicional para tramitar su DNI y se encuentren debidamente identificados antes y después de los comicios.

Es así como dentro de sus acciones para atender la creciente demanda de trámites de DNI y acercar sus servicios a la ciudadanía, el Reniec lanza una campaña de trámite gratuito del DNIe el 15 de agosto en el Local Comunal de Mirones Bajo.