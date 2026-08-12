Unión Europea anuncia ayuda de 2 millones de euros para Colombia tras terremoto de magnitud 7,4

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Unión Europea anunció una ayuda de 2 millones de euros para Colombia luego del terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto. Estos recursos fueron destinados a respaldar a las comunidades más afectadas por el sismo, mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate.

La decisión fue comunicada este miércoles por Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, en medio de la emergencia provocada por el movimiento telúrico. La ayuda europea se suma a otros aportes internacionales que fueron anunciados para atender las necesidades del país vecino.

Unión Europea activa ayuda para afectados

La Unión Europea movilizará 2 millones de euros para las comunidades ubicadas en las zonas más afectadas por el fuerte terremoto. Von der Leyen informó que el bloque europeo mantiene su apoyo a Colombia mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

El terremoto tuvo una magnitud de 7,4 y afectó distintas regiones del territorio colombiano. El epicentro estuvo ubicado en el departamento del Chocó, en el occidente del país, mientras las autoridades mantienen la evaluación de los daños materiales y humanos provocados por el sismo.

La presidenta de la Comisión Europea señaló que el apoyo se mantiene mientras siguen las operaciones de emergencia. La declaración fue difundida mediante publicación en X, donde indicó que la Unión Europea brinda respaldo a Colombia durante las labores de búsqueda y rescate.

As search and rescue operations continue, the EU is supporting Colombia wherever possible.



We are making €2 million available to support communities in the most affected areas.



Following Colombia's activation of the Civil Protection Mechanism, we are working to match aid to... — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 12, 2026

Más países anuncian asistencia humanitaria

La ayuda internacional también incluye aportes anunciados por otros países. Estados Unidos comunicó un paquete de 15,5 millones de dólares para refugio de emergencia, alimentos, protección de víctimas y evaluaciones técnicas de los daños causados por el terremoto en distintas zonas del territorio colombiano y sus comunidades.

México informó sobre el envío de ayuda humanitaria y la participación de equipos de rescate. El Salvador anunció dos vuelos con suministros, mientras Perú envió un avión Hércules con materiales para las personas afectadas y prepara el traslado de rescatistas especializados en búsqueda y rescate.

España también anunció recursos para atender las necesidades básicas de las personas afectadas. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo movilizó un millón de euros, mientras la Iglesia católica informó sobre una primera ayuda de 100.000 euros destinada a las diócesis colombianas afectadas.

#Colombia 🚨 Buenaventura sigue enfrentando los estragos del terremoto 27 horas después del sismo. Hay deslizamientos en las vías terrestres y hospitales que reportan colapso en medio de la emergencia. pic.twitter.com/YbHlCwaigt — Vanguardia (@vanguardiacom) August 11, 2026

La emergencia continúa mientras se desarrollan las labores de búsqueda y rescate. Colombia declaró tres días de duelo por las víctimas del terremoto. Además, el Servicio Geológico reportó 130 réplicas hasta las primeras horas del miércoles, nueve superiores a magnitud tres.

Los datos difundidos este miércoles muestran que la respuesta internacional continúa ampliándose. La Unión Europea, Estados Unidos, México, El Salvador, Perú, España y la Iglesia católica figuran entre quienes anunciaron apoyo para atender las consecuencias del terremoto y las necesidades inmediatas de las comunidades afectadas.