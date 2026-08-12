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Reniec atenderá sábados por las Elecciones Regionales y Municipales 2026: conoce aquí todos los detalles

A meses de las próximas elecciones, el Reniec ha anunciado la implementación de la atención los sábados para el público que quiera tramitar su Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe).

Reniec atenderá los sábados
Reniec atenderá los sábados (Composición Exitosa)

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 12/08/2026

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Como parte de ofrecer mayor cobertura de horarios a meses de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 que se llevarán a cabo el próximo 4 de octubre, el Reniec ha anunciado que atenderán los sábados en un horario especial.

Reniec anuncia que atenderá los sábados

A través de una publicación en sus canales oficiales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que han aumentado a su atención los días sábados por los próximos comicios electorales que se darán el siguiente 4 de octubre.

¿Qué trámites se pueden realizar los días sábados en Reniec?

Según lo anunciado por el Reniec, se ofrecerá diversos trámites vinculados al Documento Nacional de Identidad (DNI), como:

  • Duplicado de DNI
  • Renovación de DNI
  • Entrega de DNI

No obstante, todos trámites relacionados con los servicios de registros civiles continuarán de lunes a viernes en el horario regular de 8:15 a.m a 4:45 p.m. dado que la implementación de este día de la semana es dirigida al público que próximamente emitirá su voto en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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¿De qué manera se puede agilizar el trámite de DNI?

Una de las maneras más eficaces en la que la población puede agilizar su trámite, es realizarlo virtualmente. Para ello, Reniec ha habilitado sus plataformas digitales, con el fin de evitar aglomeraciones en agencias. 

Los servicios habilitados en la web son: 

  • Duplicado o renovación del DNI
  • Emisión de copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio o defunción, 
  • Consulta de estado de trámite de DNI
  • Rectificación del estado civil de soltero a casado, entre otros

Asimismo, la institución exhorta a los ciudadanos a que realicen el pago correspondiente también de forma virtual. Para hacer posible esta gestión, se puede realizar por medio de Yape, agente BCP, Banco de la Nación o Págalo.pe.

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Una vez finalizados todos los pasos previos, si ya se realizó el trámite del DNI. Reniec insta a los usuarios a verificar si su documento ya se encuentra listo para recojo antes de acudir a alguna sede. Para eso, deben ingresar a la página web oficial de la entidad, colocar su número de DNI o de solicitud y comprobar que el estado de trámite de su documento.

Finalmente, con este anuncio, Reniec impulsa su atención para los días sábados por las Elecciones Regionales y Municipales 2026, con la finalidad que los ciudadanos cuenten con este documento indispensable al momento de ejecutar su voto el próximo 4 de octubre.

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