Julián Álvarez se ausentó del entrenamiento del Atlético de Madrid y se pierde partido ante Sevilla

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El delantero Julián Álvarez se ausentó por tercer día consecutivo del entrenamiento del Atlético de Madrid. En medio de ese contexto, el entrenador del cuadro español, Diego Simeone, adelantó que el futbolista no entrará a la lista de convocados para disputar el partido ante Sevilla.

Julián Álvarez no asiste a entrenamiento del Atlético por tercer día consecutivo

Como ya suecedió el miércoles y jueves tampoco ha acudido el viernes al Cerro del Espino, estadio situado en la Ciudad Deportiva de Atlético de Madrid, aunque se espera que se ejercite por solitario a lo largo del día, de este modo se añade un capítulo más en su búsqueda de salir de la institución para sumarse al Barcelona.

Su primera ausencia la aludió a una indisposición y al mal momento anímico que reveló estar atravesando. Una situación que se ha prolongado hasta hoy y que derivado en otra falta a los entrenamientos del cuadro 'colchonero'.

De acuerdo al consejero delegado del club español, Miguel Ángel Gil Marín, el campeón del mundo en Qatar 2022 "está relamente mal porque hay personas que se han encargado de engañarle, de confundirle".

Fuera de la convocatoria ante Sevilla

A vísperas de enfrentar este sábado al Sevilla, el director técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, compareció ante los medios de comunicación en rueda de prensa en la que abordó el tema de Julián Álvarez y confirmó que el ariete no entrará en la nómina de convocados para el compromiso del fin de semana.

"Entiendo que todas las preguntas irán por Julián, pero desde el club fueron muy contundentes con lo que va a suceder. Espero desde lo deportivo ayudarlo a seguir siendo lo importante que sigue siendo para nosotros", manifestó.

Respecto al plano deportivo, el 'Cholo' fue claro al enfatizar que se encuentra enfocado en el próximo duelo liguero en el que reveló que la 'Araña' no estará presente ante la escuadra sevillana.

"Me centro en el Sevilla, donde no va a poder estar (Julián Álvarez) ante un rival que viene de ganar los dos partidos", manifestó el estratega argentino ractificando la baja del inetgrante de la Albiceleste para la tercera fecha del campeonato de España.

Un nuevo capítulo se ha escrito en la historia de Julián Álvarez y el Atlético de Madrid debido a que se ha ausentado a los entrenamientos del conjunto español por tercer día consecutivo y su entrenador Diego Simeone ha confirmado en diálogo con la prensa que se encuentra fuera de la nómina de convocados para disputar este fin de semana el partido ante Sevilla.