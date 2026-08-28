Julián Álvarez presenta informe médico y comunica al Atlético de Madrid que padece depresión

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La novela entre Julián Álvarez, el Atlético de Madrid y el Barcelona sumó un capítulo inesperado. El delantero argentino, en medio de la tensión por su futuro y tras recibir críticas de la afición, habría comunicado al club que padece depresión mediante un informe médico, situación que encendió las alarmas en el cuadro rojiblanco.

Julián Álvarez y su complicado momento

Todo comenzó a tomar mayor fuerza después del partido entre Atlético de Madrid y Villarreal, que terminó 2-2. Julián Álvarez quedó en la mira y recibió el rechazo de un sector de la tribuna, enardecido por las versiones que aseguraban su partida al cuadro culé.

Tras ese partido, el delantero argentino dejó de entrenar con el equipo durante dos días. La situación generó preocupación dentro del club y posteriormente fue explicada por Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid.

"Julián está realmente mal, porque hay personas que se han encargado de engañarle, de confundirle", manifestó Gil Marín a Movistar+ desde Mónaco, donde participó en el sorteo de la nueva temporada de la Champions League.

El dirigente rojiblanco reconoció que el futbolista está atravesando "una situación muy difícil a nivel personal y profesional" y aseguró que lo conoce desde hace tiempo, además de destacar su calidad como persona y profesional.

Julián Álvarez y su informe médico

En medio de este panorama, la cadena radial española COPE informó que Julián Álvarez habría presentado un informe médico al Atlético de Madrid en el que se comunica que padece depresión.

Según la información de la nota de apoyo, el club le brindaría atención médica y psicológica ante el complicado momento que atraviesa.

Por esta situación, Julián no estaría disponible para el partido contra Sevilla, programado para este sábado 29 de agosto. Su ausencia se produce justamente cuando el futuro del atacante continúa siendo uno de los grandes temas alrededor del conjunto madrileño.

Mientras tanto, la directiva del Atlético mantiene una postura firme respecto a una eventual salida al Barcelona. Gil Marín fue categórico al señalar que el club no negociará con la institución azulgrana "bajo ningún concepto".

El dirigente, además, indicó que cuenta con el respaldo de los accionistas y directores del Atlético. Aunque dejó abierta la posibilidad de una salida si la situación lo hiciera inevitable, descartó al Barcelona como destino y mencionó que el único escenario contemplado sería una operación con otro club, como el Arsenal.

Así, Julián Álvarez habría informado al Atlético de Madrid que padece depresión. El club le brindará atención médica y psicológica mientras mantiene su negativa a negociar con el Barcelona.