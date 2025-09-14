Dina Boluarte envía saludo oficial de cumpleaños al papa León XIV y le reitera su invitación al país

14/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta de la república, Dina Boluarte, envió un saludo oficial hacia el papa León XIV con motivo de sus 70 años este 14 de setiembre. En el documento, la mandataria expresa una afectuosa invitación hacia el Perú.

Dina Boluarte envía saludo oficial de cumpleaños al papa León XIV

A través de un saludo oficial, la presidenta Dina Boluarte manifestó a través de una carta, el saludo oficial de cumpleaños al papa León XIV. El documento lleva su signatura y un afectuosos deseo de salud y bienestar hacia el sumo pontífice.

"En nombre del gobierno y del pueblo peruano, así como el mío propio, el más afectuoso y sincero saludo con motivo del septuagésimo aniversario de su nacimiento, expresó en el documento.

En el documento, la presidenta reitera la invitación al santo padre de visitar pronto al Perú, donde sirvió por 40 años en el norte del país. La mandataria ya ha expresado esta voluntad en anteriores ocasiones: la invitación formal durante la reunión con el santo padre en el Vaticano, durante el discurso de 28 de julio, entre otros.

"Me es grato reiterar a Vuestra Santidad los testimonios de mi más alta estima, así como expresarle la sincera esperanza de poder recibirlo pronto en nuestro querido Perú".

Además, a través de las cuentas oficiales de Instagram, la presidencia de la república, se recordó la labor del santo padre cuando fue obispo de Chiclayo y la visita a diversas comunidades del país.

"Saludamos al primer papa peruano en su cumpleaños 70 y recordamos que su labor en las calles de nuestro país son un legado que perdura en el corazón de su comunidad y son ejemplo de una fe inquebrantable"

Dina Boluarte cantó 'Happy Birthday' al papa León XIV durante su presencia en Chiclayo

Durante la ceremonia oficial por el lanzamiento del proyecto del Terminal Portuario Multipropósito de Eten, la jefa de Estado dio por adelantado el saludo de cumpleaños al sumo pontífice en medio de su discurso en el puerto.

La mandataria en presencia de ministros, congresistas y otras autoridades; cantó un feliz cumpleaños al papá León XIV junto al público y una orquesta durante el lanzamiento del proyecto.