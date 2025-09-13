Capturan a exfiscal Flor de María Maita Luna: Poder Judicial ordena nueve meses de detención

13/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a la exfiscal provincial Flor de María Maita Luna tras permanecer fugitiva de la justicia peruana durante más de dos década. La también abogada enfrenta acusaciones contra la tranquilidad pública y la administración pública-corrupción de funcionarios en agravio del Estado.

¿De qué se le acusa a la exfiscal provincial?

De acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público, Maita Luna, en su rol como fiscal superior provisional especializada en tráfico ilícito de drogas, habría integrado la estructura creada por el expresidente Alberto Fujimori y su exasesor presidencial Vladimiro Montesinos con el principal obejtivo de controlar el Poder Judicial y el Ministerio Público a través de actos ilícitos.

En tal sentido, la fiscal adjunta suprema Alejandra Cárdenas indica que la Flor de María Maita Luna percibía un pago mensual de S/ 2500 proveniente del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Suprema Anticorrupción logró la adecuación del plazo de detención judicial a nueve meses de la exfiscal superior antidrogas Flor de María Maita, investigada por los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo específico, en agravio del Estado.



✅ Maita... pic.twitter.com/krmGDLAg1z — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 13, 2025

Estos pagos tenían el propósito de influir en sus decisiones legales y funcionales en favor de los intereses del régimen. Por tal motivo, se le atribuyen los delitos de asociación ilícita, lo que actualmente está catalogado como organización criminal, y también cohecho pasivo específico.

Cabe precisar que, de acuerdo a Cárdenas, quien está a cargo de este caso es la fiscal suprema provisional Carolina Delgado Manrique, de la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Esta última dio a conocer que la capturada requirió la detención judicial luego de que la investigada fuera capturada el 10 de septiembre último, tras ser declarada reo contumaz.

Las pruebas que se tienen

Entre los elementos probatorios se encuentran un fax enviado por Maita Luna al SIN solicitando el pago acordado con Vladimiro Montesinos. El mencionado documento, tras un análisis pericial, fue confirmado como escrito de puño y letra de la exfiscal.

Cabe resaltar que, el esquema de pago a fiscales para favorecer al gobierno autoritario también fue respaldado por declaraciones de las exsecretarias personales de Vladimiro Montesinos, Matilde Pinchi Pinchi y María Angélica Arce, además del exasesor legal del SIN, Pedro Huertas Caballero.

A ello se suma que choferes del SIN revelan que sobres con dinero fueron entregados en el domicilio de Maita Luna. De igual manera, la fiscal Cárdenas indicó que el nombre de la exfiscal provincial figura escrito a mano en la agenda personal de Vladimiro Montesinos.

