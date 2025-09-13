Universidad San Marcos: Autoridades y estudiantes acuerdan levantar toma de campus

13/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego que se susciten protestas perpetradas por sus estudiantes y se anuncie la suspensión de su examen de admisión de septiembre, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y sus alumnos llegaron a un acuerdo.

¿A qué acuerdo llegó la UNMSM y sus alumnos?

La Defensoría del Pueblo encabezó una mesa de diálogo entre las autoridades de la Universidad San Marcos y los dirigentes de la Federación Universitaria San Marcos (FUSM) con el principal objetivo de establecer determinados acuerdos.

Gracias a esta reunión se anunció el fin de la toma del campus universitario y su entrega a las autoridades de la casa de estudios. Además, este pacto abarcó diversos temas de vital importancia como la asistencia legal a estudiantes que presenten denuncias, bienestar social y que no exista pago de matrícula para una segunda carrera profesional.

Cabe destacar que, en la firma de los acuerdos estuvieron presentes la rectora de la UNMSM, la doctora Jeri Ramón Ruffner quien estuvo acompañada de los decanos, consejeros universitarios y la Comisión Transitoria de la Federación Universitaria de San Marcos.

Otros beneficios

Cabe destacar que, la Universidad San Marcos brindará también otros beneficios a sus alumnos con el objetivo de lograr su bienestar, entre ellos se encuentran el aumento de las raciones de alimentos, ampliaciones en el horario de atención del comedor, entre otros.

¿Qué sucedió en las instalaciones de la UNMSM?

La tarde del pasado miércoles 10 de septiembre, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) emitió un comunicado en el que anuncia la suspensión del examen de admisión que estaba programado a llevarse en el mes de septiembre.

Ante ello, San Marcos utilizó redes sociales oficiales para publicar una misiva en el que indican que el proceso de admisión 2026-1, que se iba a llevar a cabo en el presente mes, se suspendió "tras actos de violencia y vandalismo que en la Ciudad Universitaria".

Previamente, alumnos de la UNMSM protestaron tras la convocatoria de la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) para reclamar "cobros ilógicos" para el examen de admisión 2026-1 debido a que consideran que es una "privatización" de la casa de estudios.

