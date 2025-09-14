Terror en San Juan de Miraflores: Un mototaxista fallecido y un herido dejó una balacera

14/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La violencia en nuestro país continúa, las nuevas víctimas de la inseguridad y criminalidad desatada fueron un mototaxista y una mujer que lo acompañaba en San Juan de Miraflores.

Mototaxista falleció

Alrededor de las 2:00 a. m., la víctima mortal Paolo Anderson Mafaldo Viera, de 31 años, se encontraba en su mototaxi que estaba estacionada en el parque Umamarca. Él estaba reunido en el interior del vehículo con una mujer al momento del terrible ataque que terminó dejándola herida.

Dos sujetos encapuchados llegaron hasta el frontis de la unidad para abrir fuego contra quienes se encontraban dentro, para, posteriormente, huir del lugar.

Como resultado, el transportista perdió la vida y su acompañante resultó gravemente herida, por lo que fue trasladada hasta el Hospital Nacional María Auxiliadora para recibir atención médica.

A la escena llegaron efectivos de la comisaría Mateo Pumacahua para acordonaron la zona y facilitar el trabajo de los peritos de criminalística, quienes hallaron más de 10 casquillos. Fuentes policiales informaron que las causas del crimen podrían ser por ajustes de cuentas.

Familiares de la víctima llegaron hasta el lugar lamentando lo sucedido, pues el hombre deja en orfandad a tres menores de edad, quienes se quedan sin un sustento económico

Crímenes en la capital

Según el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) la cifra de homicidios en nuestro país ha superado el millar solo hasta julio del presente año. Las causas son diversas, algunos son por el fenómeno del sicariato, el ajuste de cuentas, venganza y disputa por el control del tráfico de drogas o cobro de cupos.

Sinadef ha contabilizado 1.148 homicidios a nivel nacional, Lima lidera la estadística con 405 asesinatos, seguido de La Libertad con 127 y el Callao con 109. La tendencia coloca al 2025 como el año más violento de los últimos tiempos, según fuentes policiales.

A esta lamentable cifra se suma este transportista, que habría sido asesinado a causa de un ajuste de cuentas, sin embargo, el hecho aún es materia de investigación, pues como se sabe, la ola de extorsión también suele ser una de las causas más comunes en los homicidios.