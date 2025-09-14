RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Agradeció saludos

Papa León XIV cumple 70 años y lo celebra desde el Vaticano: "Gracias a todos los que se han acordado de mí"

El sumo pontífice expresó su agradecimiento a todas las personas que han manifestado sus saludos de cumpleaños. "Gracias a todos los que se han acordado de mí", mencionó.

14/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 14/09/2025

Este domingo 14 de setiembre, el papa León XIV cumple 70 años y decidió agradecer a quienes han recordado su cumpleaños en este día. El Santo Padre también celebró el Ángelus desde la Plaza de San Pedro

Papa León XIV agradece por las muestras de afecto por su cumpleaños

A través de la cuenta oficial del Papa León XIV, el sumo pontífice compartió un mensaje en redes sociales donde agradece a Dios y sus padres y continúa por manifestar gratitud a quienes han recordado su cumpleaños. 

"Queridos amigos, hoy cumplo setenta años. Doy gracias al Señor y a mis padres, y doy también las gracias a todos los que se han acordado de mí en sus oraciones", expresó el sumo pontífice.

