Papa León XIV cumple 70 años y lo celebra desde el Vaticano: "Gracias a todos los que se han acordado de mí"

14/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este domingo 14 de setiembre, el papa León XIV cumple 70 años y decidió agradecer a quienes han recordado su cumpleaños en este día. El Santo Padre también celebró el Ángelus desde la Plaza de San Pedro.

Papa León XIV agradece por las muestras de afecto por su cumpleaños

A través de la cuenta oficial del Papa León XIV, el sumo pontífice compartió un mensaje en redes sociales donde agradece a Dios y sus padres y continúa por manifestar gratitud a quienes han recordado su cumpleaños.

"Queridos amigos, hoy cumplo setenta años. Doy gracias al Señor y a mis padres, y doy también las gracias a todos los que se han acordado de mí en sus oraciones", expresó el sumo pontífice.

Queridos amigos, hoy cumplo setenta años. Doy gracias al Señor y a mis padres; y doy también las gracias a todos los que se han acordado de mí en sus oraciones. — Papa León XIV (@Pontifex_es) September 14, 2025

Nota en desarrollo...