Peruanos llevan banderola al Vaticano para celebrar el cumpleaños del papa León XIV

14/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En motivo del cumpleaños número 70 del papa León XIV, una delegación peruana extendió una banderola frente a la ventana del Palacio Apostólico para saludar al sumo pontífice por su onomástico.

Comitiva peruana llevó banderola al Vaticano por el cumpleaños del papa León XIV

Perú se hizo presente en la plaza de San Pedro para saludar al papa León XIV por su cumpleaños número 70. Para ello, una comitiva peruana extendió una gran banderola frente a la ventana del Palacio Apostólico desde donde el papa celebró el Ángelus de este domingo.

La banderola que hace referencia a la bandera peruana se lee un afectuoso mensaje dirigido hacia el obispo de Roma.

"Feliz Cumpleaños, papa León XIV. Monsefú - Chiclayo. Te esperamos", se lee en el mensaje.

El gesto fue impulsado por una delegación representante de la Asociación "Jesús Nazareno Cautivo" de Monsefú quienes extendieron las felicitaciones de cumpleaños en la Plaza de San Pedro.

Terminada la oración del Ángelus y la oración mariana, el santo padre agradeció a todos los feligreses presentes en la Plaza de San Pedro y a todos aquellos que se acordaron de su cumpleaños.

Como ustedes saben hoy cumplo 70 años. Doy gracias al Señor y a mis padres, y doy también las gracias a todos los que se han acordado de mí en sus oraciones", expresó el sumo pontífice", expresó.

Asociación Jesús Nazareno Cautivo presente en el Vaticano

Miembros de la Asociación Jesús Nazareno Cautivo de Monsefú, Chiclayo celebra este 14 de setiembre el día central de Jesús Nazareno cuya celebración se realiza en la ciudad monsefuana.

Coincidentemente la festividad se da con el cumpleaños del papa León XIV. El presidente de la asociación, residente en Roma Segundo Celso Fernández Flores contó que Robert Prevost celebraba la fiesta central del Cristo Cautivo en la población de Monsefú.

"Por ese cariño que siempre ha tenido hacia nosotros, hoy retribuimos ese cariño y somos nosotros quienes venimos a él por las tantas veces que el acudió. El iba sin decir que era su cumpleaños porque él iba a celebrar a Jesús Nazareno Cautivo", contó para el medio de Vatican News.

El cariño que dejó en los distritos más pequeños siendo obispo de Chiclayo ha calado en los ciudadanos de Monsefú y del Perú.