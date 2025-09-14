Donald Trump pide a los países que conforman la OTAN que dejen de comprar petróleo a Rusia

14/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump publicó a través de redes sociales la carta enviada hacia los países de la OTAN para demandar sanciones más drásticas a Rusia como la dejarles de comprar petróleo. También extendió el pedido de medidas restrictivas hacia China por su "fuerte control" sobre el país liderado por Vladimir Putin.

Donald Trump pide a los países de la OTAN que dejen de comprar petróleo a Rusia

El presidente de Estados Unidos utilizó la red social Truth Social para extender el comunicado enviado hacia todas las naciones que conforman la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), la alianza militar exclusiva de América del Norte y Europa.

En el pedido del mandatario republicano indica que se encuentra listo para presionar a Rusia siempre que los otros países de la Alianza apliquen la misma estrategia. Según indica Trump, aplicar estas duras sanciones contra el país dirigido por Vladimir Putin sería de gran ayuda para acabar con la guerra contra Ucrania

"Estoy dispuesto a imponer importantes sanciones a Rusia cuando todas las naciones de la OTAN hayan acordado y comenzado a hacer lo mismo, y cuando todas las naciones de la OTAN deje de comprar petróleo a Rusia", expresó.

En el mensaje compartido, Trump extiende la petición de drásticos castigos contra China a quien acusa de tener un fuerte control sobre Rusia. Para la nación liderada por XI Jinping, pide que la OTAN, como grupo, eleve los aranceles hacia el país asiático de 50% al 100% para debilitar su poder sobre Rusia. Asimismo, indicó que controlado el poder de China sobre Rusia se lograría acabar con la "mortal pero ridícula guerra"

"Sumado a la imposición por parte de la OTAN, como grupo, de aranceles del 50% al 100% a China, que se retirarán por completo después de que termine la guerra con Rusia y Ucrania, también será de gran ayuda para terminar esta guerra mortal, pero ridícula", señaló.

Trump pide a la OTAN que no malgasten su tiempo

En el comunicado, Trump continúa instando a los 32 países que conforman la Alianza Atlántica que si los países asociados siguieran sus órdenes la "guerra terminaría rápidamente y muchas vidas se salvarían", señala.

De lo contrario, si no avalan las imposiciones del gobierno de Trump estarían perdiendo su poder de negociación contra Rusia y perdiendo el tiempo y dinero de Estados Unidos.

"Si no, solo están desperdiciando mi tiempo, y el tiempo, la energía y el dinero de Estados Unidos", expresó.

Para Donald Trump, la compra de petróleo por parte de la OTAN es un hecho "impactante" que debilita el imponer su poder sobre el territorio de Putin. Por ello insiste en coaccionar contra el país liderado por Putin quitándoles la negociación del oro negro, debilitando su poder económico a este y, por consecuencia, a China.