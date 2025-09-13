"Solo tenía 19 años": Familiares de obrero fallecido por derrumbe en construcción de San Borja claman por justicia

13/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un trágico hecho se dio este sábado 13 de septiembre en el distrito de San Borja. Allí, tres obreros perdieron la vida tras ser aplastados por un muro de construcción en medio de una obra. De acuerdo a las primeras informaciones, la humedad de la zona habría provocado el deslizamiento que terminó por quitarle la vida a estos trabajadores.

Familiares de obrero fallecido claman por ayuda

Una de las víctimas mortales que dejó este siniestro fue identificado como William Alfredo Valladolid de solo 19 años. Justamente, los familiares más cercanos de este joven acudieron hasta el lugar luego de ser alertados de la emergencia. Ahí no hicieron más que recibir la confirmación de que la vida de ser querido se había apagado.

En medio de su dolor, fueron abordados por Latina donde denunciaron que al parecer la obra no habría cumplido con las medidas de seguridad requeridas para reforzar este muro de contención y garantizar la protección de los trabajadores. Además, exigieron que caiga todo el paso de la ley contra la empresa si se llega a determinar que no cumplían con las condiciones mínimas.

"Nosotros recibimos la noticia mediante su tío que trabaja con él. Lo que sucedió aquí es una negligencia, pues debieron poner algo para contener ese muro. Ahora hay personas muertas dentro donde está mi sobrino. Debería caerle todo el peso de la ley a esta empresa", indicaron.

Bomberos confirman muerte de 3 obreros

Luego del llamado de emergencia por parte de los supervisores de esta obra, personal del SAMU acudió hasta el lugar para confirmar la muerte de los tres trabajadores atrapados. Luego, el Comandante Departamental Lima Centro del Cuerpo General de Bomberos, Iván Calvo, señaló que fue una placa que había sido instalada el último viernes la que cedió cuando procedían a desencofrarla.

"Los médicos de SAMU son quienes han ingresado a dar la confirmación del fallecimiento de estas tres personas (...) lo único que sabemos es lo que nos han referido los ingenieros que ha sido una placa que fue encofrada ayer, vaceada y al día de hoy que han estado retirando el encofrado es que estas placas ha cedido y ha caído sobre estos trabajadores", expresó a nuestro medio.

En resumen, familiares del joven de 19 años que perdió la vida tras el derrumbe de una obra de construcción en San Borja claman por justicia al señalar que la empresa no cumplió con todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de sus trabajadores.