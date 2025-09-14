RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Ley creada por el Congreso

APCI: Oficializan reglamento de la ley que fiscalizará el ingreso de donaciones y recursos del extranjero al Perú

El Ministerio de Relaciones Exteriores reglamentó la ley APCI con el objetivo de fortalecer la transparencia en la administración de los recursos que ingresen al Perú del exterior.

APCI
APCI Difusión

14/09/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 14/09/2025

Síguenos en Google News Google News

A través del Decreto Supremo N.° 032-2025-RE, publicado este domingo 14 de septiembre en el diario oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores reglamentó la Ley N° 27692, Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

Como se recuerda, la Ley N.° 32301, la cual modifica la N.° 27692, fue aprobada por el Congreso en marzo último, y entre sus disposiciones complementarias finales estaba la creación de su reglamento en un plazo no mayor de 90 días calendario desde su entrada en vigor, a partir de abril pasado.

Detalles del reglamento de la APCI

De acuerdo con el dispositivo legal, el reglamento de la Ley N° 27692 consta de un título preliminar, siete títulos, 29 artículos, cuatro disposiciones complementarias finales, tres disposiciones complementarias transitorias y una disposición complementaria modificatoria, con el objetivo de regular los mecanismos y procedimientos que permitan fortalecer las funciones del APCI. 

En ese sentido, tiene como finalidad "fortalecer la transparencia en la administración de los recursos que ingresen al Perú del exterior, en favor del desarrollo sostenible de acuerdo con los intereses nacionales atendiendo a los sectores más necesitados en forma eficiente".

El presente reglamento es de aplicación obligatoria para todas las entidades públicas y privadas que gestionan y ejecutan Cooperación Técnica Internacional (CTI) en el territorio nacional.

Gobierno de Dina Boluarte promulga ley para fiscalizar financiamiento de las ONG
Lee también

Gobierno de Dina Boluarte promulga ley para fiscalizar financiamiento de las ONG

Sobre sus funciones fiscalizadoras, controlará, supervisará, e inspeccionará, respecto a la "gestión, correcto uso y destino" de los recursos de la CTI y de las donaciones provenientes del exterior, así como de los contratos, actos jurídicos o administrativos que celebre el Estado con las entidades que gestionen CTI.

Los registros que administrará la APCI

Según el Decreto Supremo N.° 032-2025-RE, la APCI administrará los siguientes registros electrónicos

  1. Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) Nacionales receptoras de CTI.
  2. Registro de Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Técnica Internacional (ENIEX).
  3. Registro de Instituciones Privadas sin fines de lucro Receptoras de Donaciones de Carácter Asistencial o Educacional provenientes del Exterior (IPREDA).
  4. Registro de expertos y voluntarios, el cual incorpora la variable étnica.

Es importante mencionar que, la inscripción de los registros electrónicos es obligatoria para gestionar y para ejecutar la CTI, siendo su aprobación de manera automática. Asimismo, la actualización de la información de los registros electrónicos, también es de carácter obligatoria.

Congreso: Pleno aprobó dictamen que fiscaliza el financiamiento de las ONG
Lee también

Congreso: Pleno aprobó dictamen que fiscaliza el financiamiento de las ONG

Otra consideración del presente reglamento, es que la documentación e información presentada por las entidades públicas y privadas en el marco de la conformidad previa de planes, programas, proyectos o actividades, así como a la ejecución a los contratos, actos jurídicos o administrativos que celebren los organismos que ejecutan la CTI con el Estado, se encuentran sujetas a la fiscalización posterior por parte de la APCI.

Finalmente, la APCI, conjuntamente con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), coordina y articula sus acciones para asegurar la efectiva supervisión y control de las ONGD, ENIEX e IPREDA que reciben CTI, en el marco de sus competencias.

Temas relacionados APCI Congreso Ministerio de Relaciones Exteriores ONG reglamento

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA