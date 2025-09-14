Dina Boluarte saluda al Papa León XIV por su cumpleaños: "Happy Birthday to you"

14/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante la ceremonia oficial por el lanzamiento del Terminal Portuario Multipropósito de Eten, la presidenta Dina Boluarte cantó 'Happy Birhtday to you' por el cumpleaños del papa León XIV.

Dina Boluarte saluda al Papa León XIV por su cumpleaños

El sábado 13 de setiembre se organizó el lanzamiento del proyecto Terminal Portuario Multipropósito de Eten en la provincia de Chiclayo en Lambayeque y contó con la presencia de la presidenta de la república Dina Boluarte y diversos ministros de su gabinete.

En medio del discurso, la mandataria recordó el segundo hogar del padre Robert Francis Prevost, quien sirvió a la comunidad de Chiclayo y al país por más de 40 años como misionero agustino. Boluarte indicó que, siguiendo el mensaje de unidad del sumo pontífice, inaugura la obra portuaria y aprovechó para adelantar su saludo de cumpleaños con los asistentes a la inauguración.

"Estamos ante una fecha muy especial, no solo en el Perú sino en todo el mundo. Desde esta tierra bendita quiero que juntos enviemos nuestro más sincero y afectuoso saludo a nuestro querido Papa León XIV que mañana domingo estará de cumpleaños.

Finalizado el canto por el cumpleaños del Obispo de Roma, la presidenta Boluarte se animó a dar tres hurra ´por él, alentando al público a sumarse al saludo. Añadió que

"Hasta el Vaticano y a todo el mundo, feliz cumpleaños. Eres nuestro papa peruano. Querido papa por eso, siguiendo tu mensaje pero también tu sueño, seguimos trabajando por nuestro país con convicción y con firmeza pero, sobre todo en esa fe católica. Si estamos de la mano con Dios, nada nos va a derrotar", expresó.

La presidenta señaló que con la inauguración de esta obra, su gobierno cumple con sus promesas porque "la palabra dada por nosotros significa obra entregada", señaló.

Mandataria lanzó oficialmente el proyecto Terminal Portuario Multipropósito de Eten

La presencia de Boluarte en Lambayeque se dio por el inicio del proyecto para el Terminal Portuario de Lambayeque en puerto Eten. En la ceremonia estuvo presente la mandataria junto con la cabeza del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, con quien hizo la entrega oficial de la viabilidad técnica temporal otorgada por la Autoridad Portuaria Nacional (APN).

La viabilidad técnica ha sido otorgada a la empresa Port Nexus SAC, quien buscará el siguiente paso de la obtención de la viabilidad definitiva, la habilitación portuaria y la posterior construcción del terminal.

En la actividad también estuvieron presentes el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez; los ministros de Vivienda, Durich Wittembury, y de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León; congresistas como María Acuña y otras autoridades locales.

Uno de los hechos más recordados será el saludo por parte de la presidenta Dina Boluarte quien cantó un feliz cumpleaños al papa León XIV en motivo de sus 70 años acompañados por los asistentes de la entrega oficial del proyecto Terminal Portuario Multipropósito de Eten.