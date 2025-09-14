Nieve, granizo, aguanieve y lluvia para la sierra centro y sur: Sepa cuáles son las 45 provincias en alerta amarilla por el Senamhi

14/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de precipitaciones de ligera a moderada intensidad en ocho regiones del Perú para las próximas 48 horas. A continuación, te contamos los detalles para que puedas tomar las respectivas precauciones por tu seguridad.

¿Desde cuándo se registrarán las precipitaciones?

De acuerdo con la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se espera en la presencia de nieve, granizo, aguanieve y lluvia de ligera a moderada intensidad en la sierra centro y sur.

De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.° 324, estos fenómenos climatológicos estarán presentes del entre la medianoche del lunes 15 de septiembre hasta las 11:59 p. m. del martes 16 de septiembre. Asimismo, se registrarán en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Lima y Puno.

📢#Aviso #Senamhi #MInam Del 15 al 16 de septiembre, se registrarán nieve, granizo, aguanieve y lluvia en la sierra centro y sur.



📲 https://t.co/9oskJDLYjy#PreparadosAnteLluviasIntensas Alista tu mochila de emergencia, organízate con tus vecinos y señala rutas de evacuación. pic.twitter.com/XLofDzNQGe — Senamhi (@Senamhiperu) September 13, 2025

En ese sentido, se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2 800 m s. n. m. y nieve en localidades sobre los 3 800 m s. n. m. de la sierra centro y sur. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h . Además, se prevé el incremento de nubosidad se de en horas de la tarde.

Cabe señalar que, para los días lunes 15 y martes 16 de septiembre se prevén acumulados de precipitación próximos a los 10 mm/día en la sierra centro y valores alrededor de los 12 mm/día en la sierra sur.

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Por parte del Senamhi recomiendan que se refuercen los techos y las ventanas, asimismo, informar sobre postes y árboles inclinados en la vía pública a sus respectivas autoridades.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus respectivas comunidades.